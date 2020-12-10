«إنفرا إكس» توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «آي واير»

المصدر: دبي- البيان

أبرمت شركة «إنفرا إكس» إحدى الشركات التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ضمن «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة والمنبثقة من مبادرة «دبي 10X»، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «آي واير iWire» لتسريع التحول الرقمي والأتمتة، وتطوير شبكات معلومات إنترنت الأشياء منخفضة الطاقة، وحلول «سيج فوكسSigfox»، من خلال الاستفادة من البنية التحتية لشركة «إنفرا إكس» والمحطات التابعة للهيئة.

وقع الاتفاقية كلٌ من المهندس مروان بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة «ديوا الرقمية» - القطاع الرقمي، وأحمد فصيح أختر، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آي واير»، وذلك خلال مشاركة الهيئة والشركات التابعة لها في الدورة الأربعين لأسبوع معرض جيتكس للتقنية.

وحول توقيع الاتفاقية، قال المهندس مروان بن حيدر: «نلتزم بتنفيذ رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في تبني أحدث التقنيات المبتكرة للارتقاء بالعمل الحكومي، وتلبية الاحتياجات المستقبلية لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، بما ينسجم مع مبادرة دبي الذكية التي تهدف إلى جعل دبي المدينة الأذكى والأكثر سعادة على مستوى العالم، ومبادرة دبي 10X الرامية إلى تطوير خدمات حكومة دبي لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات عبر تبني التقنيات الإحلالية المبتكرة».

وستتيح الاتفاقية لشركة «إنفرا إكس» تبني أجهزة وخدمات إنترنت الأشياء منخفضة التكلفة، وضمان الاتصال الآمن والفعال بين ملايين الأجهزة عبر بيئات وظروف مختلفة، إضافة إلى تعزيز ربط خدمات القيمة المضافة من مراكز البيانات والخدمات السحابية مع متعامليها.

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