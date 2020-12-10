«أدنوك» تعيّن «ستاندرد تشارترد» لبيع أصول لإدارة النفايات

المصدر: دبي – رويترز

قالت مصادر قريبة من صفقة بيع أصول تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) إن الشركة تبحث بيع أصول إدارة النفايات المملوكة لإحدى وحداتها ما قد يدر نحو 500 مليون دولار، في إطار سعي الشركة المملوكة للحكومة إلى تسييل الأصول غير الأساسية.

وأضافت المصادر الثلاثة، رافضة نشر هوياتها لأن الأمر غير معلن، أن شركة النفط العملاقة عيَّنت ستاندرد تشارترد لاختبار شهية المستثمرين وترتيب البيع المحتمل لبعض الأصول المملوكة لوحدتها أدنوك للتكرير، التي كان اسمها السابق شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير).

وأضافوا أنه تم التواصل بالفعل مع الكثير من عارضي الشراء المحتملين وأدنوك للتكرير مسؤولة عن نشاط التكرير بالشركة. وتشمل مسؤولياتها تكرير النفط الخام وإمدادات المنتجات البترولية.

وكانت «أدنوك» قد بدأت قبل 4 أعوام تنفيذ استراتيجية للتحوّل بهدف التكيف بسرعة أكبر مع تغييرات السوق، وتقول الشركة إنها ستواصل العمل مع المستثمرين لجذب رأس المال الأجنبي وتعظيم القيمة من مواردها.

ودخلت أدنوك في سبتمبر في شراكة للاستثمار العقاري بقيمة 5.5 مليارات دولار مع كونسورتيوم بقيادة أبولو جلوبال مانجمنت.

كما وقعت الشركة اتفاقاً بـ10 مليارات دولار هذا العام يخص بنيتها التحتية لخطوط أنابيب الغاز مع مستثمرين منهم بروكفيلد لإدارة الأصول، ومقرها تورونتو، والتي تدير أصولاً تبلغ قيمتها نحو 550 مليار دولار.

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