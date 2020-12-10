«دي في كوم» تعرض حلول اتصال سحابي واتصال موحد مبتكرة في جيتيكس

المصدر: دبي- البيان

تقدم دي في كوم تكنولوجي -إحدى شركات التوزيع في الشرق الأوسط- بعض الحلول المبتكرة والفريدة في مجالات الاتصال السحابي والاتصال الموحد بمعرض جيتيكس 2020 بجناحها Z2-D5 في قاعة زعبيل، وتهدف من وراء ذلك إلى تقديم تجربة تفاعلية فريدة من نوعها للزائرين من خلال حلول Yealinks للاتصال الموحد وأنظمة Yeastar للتبادل الصوتي عبر الإنترنت.

تُعد Yealink إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع حلول الاتصال والتعاون عبر الإنترنت، أما Yeaster فهي مزود رائد في مجال أنظمة التبادل الصوتي عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تعرض دي في كوم أحدث حلول Yealink للاتصال الموحد للشركات التي تستخدم حلول الصوت والفيديو الجديدة لبرنامج Microsoft Teams؛ إذ تتيح أحدثُ حلول Yealink لمستخدميها العملَ بسلاسة في أي مكان، وتشمل هذه الحلول MeetingBar A20 وهو أحد أجهزة الفيديو المتطورة المتعددة الإمكانيات التي تتضمن كل ما يلزم لتنسيق اتصالات فيديو سهلة في غرف الاجتماعات، إضافة إلى تقنية MVC400 التي تمثل أحد حلول الاجتماعات المرئية الحديثة السهلة الاستخدام.

يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة سماعة الرأس الذكية السلكية الخارجية UH36 التي تضمن كامل الوضوح والراحة خلال المحادثات.

كما تقدم دي في كوم حلول هواتف Yealink المتكاملة وتشمل سلسلة الجيل الجديد T4U التي تتميز بمخرجَيْ USB، وجودة صوت فائقة الدقة، وأقصى سرعة استجابة، فضلًا عن سلسلة T3 وهي هواتف للاتصال عبر الإنترنت وتُعد الأمثل للاتصالات الصوتية المكتبية اليومية، كما تقدم سلسلة MeetingEye وهي أجهزة نقطة النهاية من الجيل الثالث للاجتماعات المرئية.

من ناحية أخرى، تقدم Yeastar أنظمة تبادل صوتي سحابية ومحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تقدم حلول اتصالات موحدة تربط زملاء العمل والعملاء بكفاءة أكبر. ولأول مرة في المنطقة، تقدم دي في كوم أحدث أجهزة التبادل الصوتي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتعمل أحدث سلاسل أنظمة التبادل الصوتي P-series من Yeastar على تقريب الصوت مع حرية التنقل والحضور، وتوفير تطبيق عبر الإنترنت، وإمكانية الاتصال، وغيرها من المزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة لسد الفجوة بين الاتصالات الموحدة وتوفير اتصالات متنوعة غير محدودة، كما أنها تأتي مع مزايا مركز خدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة كفاءة ممثليهم ورفع مستويات رضا العميل.

وقال رينجان جورج العضو المنتدب لشركة دي في كوم تكنولوجي عن معرضهم في هذه الفعالية: «نقدم بعض الحلول الثورية للتعاون والاتصال عن بعد وحلول شبكية للشركات الصغيرة والكبيرة على حدٍّ سواء من تطوير شركتي Yealink وYeastar؛ إذ نقدم حلول اتصالات موحدة مصممة لتناسب الشركات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى حلول عمل افتراضية لعملائنا في الشرق الأوسط».

وأضاف قائلًا: «يأتي على رأس أولوياتنا احتياجات عملائنا عندما يتعلق الأمر بتطوير منتجات يتم تصنيعها حسب الطلب للشركات لغرض تيسير رحلة التحول الرقمي داخلها وتوفير اتصالات موحدة فائقة لهم».

تدعو دي في كوب زوار معرض جيتيكس لزيارة جناحها Z2-D5 بقاعة زعبيل للاستمتاع بتجربة عملية لأحدث أنظمة الاتصال وتبادل الفروع P-Series الرائدة، وبوابة التبادل الصوتي عبر الإنترنت، وحلول الاتصال الموحد المطورة.

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