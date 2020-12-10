رئيس هواوي في المنطقة: الإمارات مؤهلة لتصبح مرجعاً عالمياً في الابتكار

المصدر: دبي - البيان

أكد تشارلز يانغ، رئيس هواوي في منطقة الشرق الأوسط، على الدور المهم في الاستثمارات بالبنية التحتية الرقمية الذي تنشط به دولة الإمارات، كأساس محوري لإجراء التحول الرقمي المطلوب، وتوفير العديد من الفرص الجديدة المميزة للشركات والأفراد، خصوصاً خلال الفترة الحالية وضرورات دعم جهود التعافي الاقتصادي من آثار الأزمة التي فرضها تفشي الجائحة.

وأشاد في تصريحات صحفية في ختام أسبوع جيتكس للتقنية، بخطط واستراتيجيات الإمارات في مجال الاستفادة من التقنيات الحديثة، وقال بأن الإمارات مؤهلة لتكون مرجعاً على المستوى العالمي في الاستفادة من التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والسحابة الإلكترونية وخوض غمار الابتكار التقني ومواكبة مستجدات التكنولوجيا لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وسلط يانغ الضوء على أهم محاور أعمال هواوي في 2020، موضحاً بأن الشركة راضية عن أدائها في الإمارات والمنطقة باعتبارها سعت بكامل ثقلها للمساهمة في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات اللازمة وذات القيمة المضافة خلال فترة الجائحة بحسب أولويات كل سوق، وعملت على دعم جهود مشغلي الاتصالات والهيئات والمؤسسات الحكومية لتلبية الاحتياجات المتزايدة على التقنيات الرقمية وشبكات الاتصالات السريعة والمستقرة بغية ضمان استمرار التعليم والعمل عن بعد، والعديد من النشاطات الحيوية الأخرى، وتوفير البدائل على ضوء الواقع الجديد.

وأكد يانغ أن الإمارات تمتلك التقنيات الرقمية اللازمة لدعم مسارات العمل على مواجهة آثار الجائحة، حيث كانت في مقدمة دول المنطقة والعالم التي وفرت البنية التحتية الرقمية التي تضمن شبكات اتصالات وتقنية معلومات مستقرة ومتطورة، خصوصاً الدول التي كانت سباقة في نشر شبكات الجيل الخامس.

وقال يانغ: «ساهمت البنية التحتية للاتصالات في تمكين العديد من الدول من مواكبة الحجم المتزايد للبيانات التي يتم نقلها عبر الشبكات بسبب الانتقال إلى التعليم والعمل والتسوق، وتوفير الخدمات الصحية عبر الإنترنت». ونوّه بأن حجم البيانات التي يتم نقلها عبر شبكات الاتصالات في الشرق الأوسط ازداد بنسبة وصلت إلى 40% على مدار العام الحالي.

وأكد يانغ، أهمية العناية القصوى بمسألة تمكين المواهب المحلية في الإمارات ودول المنطقة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات لإعداد كوادر وطنية قيادية مستقبلية مؤهلة لمواكبة مستجدات التكنولوجيا المتسارعة، والاستفادة من التقنيات الحديثة كالجيل الخامس والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في تحقيق أهداف الخطط والاستراتيجيات والرؤى الوطنية الطموحة.

وصرح بأن هواوي في إطار جهودها للمحافظة على ريادتها التقنية، سيما في وجه التحديات الحالية التي تواجه الشركة، ستستثمر ما يصل إلى 100 مليار دولار تقريباً في مجال البحث والتطوير التكنولوجي على مدار الأعوام الخمسة القادمة.

وقال يانغ: «تتمثل أولويات 2021 في كل بلد بمواصلة العمل على مكافحة آثار الجائحة في إطار إعادة الانتعاش الاقتصادي، واستمرار العمل على إنجاز مشاريع التنمية.

كما ينبغي أن تهتم الدول بتعزيز قيمة مشاريعها للشركات والأفراد على المدى الطويل بالاستفادة من التقنيات الحديثة التي أثبتت جدارتها في دفع عجلة تطوير كافة القطاعات والصناعات، خصوصاً في مجال نشر شبكات الجيل الخامس ودمجها بفوائد ومميزات الذكاء الاصطناعي والحوسبة لتعزيز قدرات الاتصال، وخفض مستوى النفقات التشغيلية ورفع كفاءة وجودة الأعمال، وتوفير خدمات وحلول عصرية للأعمال والشركات ترتقي لطموحات الحقبة الرقمية التي نمر بها».

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