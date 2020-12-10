«اياك» ينقل خدماته الرقمية إلى سحابة «دبي بالس»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مذكرة تفاهم مع مركز الإمارات العالمي للاعتماد (اياك) لنقل خدماته الرقمية المستقبلية إلى منصة «دبي بالس»، وهي المبادرة المشتركة بين دبي الذكية ودو، وتُعد بمثابة العمود الفقري ونظام التشغيل الرقمي الذي تستند إليه مجموعات البيانات الضخمة والهوية الرقمية، وتوفر خدمات التحليل والتخزين وخدمات الحوسبة لمختلف الهيئات والجهات الحكومية في دبي.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية، من جانب فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في دو، وأمينة أحمد محمد، المدير التنفيذي لمركز الإمارات العالمي للاعتماد.

وبصفتها أول منصة متوافقة مع مركز دبي للأمن الإلكتروني (DESC) وتستند إلى بنية تحتية رقمية متطورة مجهزة بأحدث التقنيات، اختار مركز الإمارات العالمي للاعتماد سحابة «دبي بالس» لاستضافة خدماته الرقمية المستقبلية، وذلك نظراً للميزات العديدة التي تتمتع بها المنصة ومنظومتها المتعددة من الشركاء.

ويتم حالياً تنفيذ المنظومة الجديدة من التطبيقات الرقمية الخاصة بـ «اياك» وفق نموذج قائم على الوحدات في منصة «دبي بالس»، مع تطبيق مستوى أعلى من التكامل بعد تحديد الفجوات المحتملة في عمليات مركز الاعتماد، ومعالجة كل نشاط ربما يؤدي إلى نتائج عكسية.

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