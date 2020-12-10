«دو» تستعرض رؤيتها وقدراتها في التحول الرقمي

المصدر: دبي - البيان

اختتمت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها الناجحة في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، بعد أن عرضت مجموعة متنوعة من أحدث ابتكاراتها وحلولها التقنية خلال الحدث التكنولوجي الأبرز على مستوى المنطقة، والذي جرى تنظيمه على أرض مركز دبي التجاري العالمي، ليكون الأول من نوعه الذي يُقام على أرض الواقع منذ بدء أزمة (كوفيد 19). وقد تم تصميم جناح دو في المعرض بشكل يتناسب مع توجهات ومتطلبات العملاء، ويتماشى مع أعلى معايير الصحة والسلامة.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «تتمثل مهمتنا الأساسية بمواصلة العمل على تعزيز وتوسيع محفظة خدماتنا وتقديم حلول جديدة مصممة لدفع عجلة التحول الاقتصادي والاجتماعي في الإمارات.

وتشكل المعارض والفعاليات السنوية الرائدة مثل أسبوع جيتكس للتقنية منصات مهمة للغاية بالنسبة لنا، لأنها تمكننا من التفاعل مع مجموعة من القادة والمؤثرين والمستثمرين، وتتيح لنا فرصة الاطلاع على أحدث المستجدات في المشهد الرقمي، والتعرف إلى الحلول والابتكارات الجديدة التي طورتها الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا.

وقد حققت مشاركتنا هذا العام في الدورة الأربعين من المعرض نجاحاً استثنائياً يضاف إلى النجاحات التي حققناها في الأعوام السابقة، حيث سلطنا الضوء على الابتكارات والحلول التقنية التي ستلعب دوراً محورياً في تعزيز واستدامة المستقبل الرقمي عبر مختلف قطاعات الأعمال.

وسنواصل خلال العام 2021 التركيز على مواكبة متطلبات سكان الإمارات ومجتمعات الأعمال من الحلول والخدمات الرقمية، بما يتماشى مع أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات».

وحرصت دو خلال مشاركتها في الحدث على الالتزام بشكل كامل بالإجراءات الاحترازية وتدابير التباعد الجسدي للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ووفرت منصة دو الرقمية أساساً قوياً لبناء منظومات مؤسسية ذكية ومستدامة قائمة على بنية تحتية رقمية تواكب متطلبات المستقبل. وستكتسب المؤسسات التي تعتمد على الأنظمة الذكية مزايا تنافسية تساعدها على تحسين مستوى الإنتاجية والتميز وتسريع طرح خدماتها ونجاحها في السوق وزيادة معدلات رضا المتعاملين.

وتُعد منصة الثقة الرقمية منصة متكاملة تساعد المؤسسات على تعزيز حضورها رقمياً بكل ثقة مع مستوى عالي الأمان، استناداً إلى نتائج وسياسات إدارة المخاطر والامتثال والخصوصية.

وتعمل البنية التحتية الرقمية من دو على ضمان حصول الشركات عبر القطاعين العام والخاص على التقنيات والأدوات اللازمة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي، بغض النظر عن حالة الاستخدام النهائي أو مخرجات الخدمة.

وسيتم في الربع الأول من عام 2021 إطلاق مركزين جديدين للبيانات في دبي وأبوظبي لتلبية احتياجات المؤسسات في دولة الإمارات.

وتساعد منصة الابتكار الرقمي المؤسسات على تعزيز قدرتها على الابتكار من خلال تسخير التقنيات الحديثة التي ترتقي بتجارب المتعاملين والعمليات على حد سواء.

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