جزيرة «سانتا» تعود للمرة الثالثة إلى «بلوواترز» خلال موسم العطلات

المصدر: دبي- البيان

في موسم الشتاء هذا العام، تتحوّل «بلوواترز»، الوجهة العصرية الفريدة والتي تحتضن العجلة الترفيهية الأكبر من نوعها في العالم «عين دبي»، مرة أخرى إلى جزيرة «سانتا» لتتيح أمام زائريها فرصة لقضاء موسم عطلات لا يُنسى.

وبعد النجاح الكبير الذي حققته في السنوات الماضية، تعود جزيرة «سانتا» للمرة الثالثة، لتذهل المقيمين والسائحين بسحر الأجواء الاحتفالية في هذا الشتاء.

تستقبل «بلوواترز» موسم العطلات خلال الفترة بين 10 و26 ديسمبر، بديكوراتها الاحتفالية، والعروض الضوئية المثيرة للطائرات المسيّرة، في أجواء حافلة بالموسيقى الحية والإبداعات الرائعة للفنانين المتجولين.

وفي «صانسيت بوليفارد»، ترحب الشجرة المزينة المذهلة بالزائرين. وستتاح الفرصة أمام المتسوقين لانتقاء هدايا العائلة والأصدقاء، من ضمن تشكيلة واسعة من الخيارات التي تُقدمها المتاجر المؤقتة، ومنصّات البيع الموزعة في سوق الشتاء هذا العام.

ومن المتاجر المشاركة لهذا الموسم: «ستيفنس ستيشن» و«بابلز أند تويز» و«مارفيل كيدز» و«كاندي آند لولا»، و«وود آند كوبر نوفلتيز»، و«الرمال المتحركة أنتيك تريدينغ» و«إنكد شيف» و«كابتن بوتيتو» و«جيلي بيلي» و«ماجيك كورن» و«سيلفر ديونز» و«في آر دانس بود».

كما يمكن للمتسوقين أيضاً الاستفادة من عروض (اشترِ 1 واحصل على 1 مجاناً) على منتجات محددة من «طرسام» في «بلووارتز». كما يمكن للزائرين العناية بأنفسهم طوال الشهر مع جلسات تفتيح البشرة (جولد 24 قيراط أو بلاتينيوم) لدى «كوا سبا» في «سيزرز بلوواترز دبي».

وتقدم منطقة الفنون والحرف اليدوية للأطفال كثيراً من الأنشطة الإبداعية التي تُبقي الصغار مشغولين طوال الوقت. وانسجاماً مع الأجواء الاحتفالية، سيتعلم الصغار في ورش العمل، طوال الموسم، كيفية تصميم رجال الثلج من القطن، والقبعات الشتوية، والأشجار المزينة الورقية والقفازات.

وفي أجواء العروض الحية للمغنين والموسيقيين الموهوبين، سيتراقص عشاق الموسيقى على أنغام التشيلو والكمان والجيتار والقيثارة كل مساء، أثناء استمتاعهم بالنسائم الشتوية المنعشة في الهواء الطلق.

وإلى جانب الأنشطة الاحتفالية المذهلة في «بلوواترز»، تنتشر فعاليات الترفيه المتجولة في أنحاء الوجهة مع العروض المذهلة والاستعراضات الضوئية، وعرض الألفس وأصحاب السيقان الطويلة، والاستعراض الموسيقي والاستعراض الأبيض.

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