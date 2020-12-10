488 وحدة سكنية يوفرها «برج ركان» في دبي لاند

المصدر: أبوظبي- البيان

كشفت ريبورتاج للعقارات، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية في برج «ركان» ويصل عددها إلى 488 وحدة، والذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار».

ومن المقرر إنجاز وتسليم المشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022، وتبدأ أسعار الأستديوهات من 280 ألف درهم، و390 ألفا للشقق ذات الغرفة الواحدة، و600 ألف درهم للشقق ذات الغرفتين.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي لريبورتاج العقارية إن السوق العقاري بالإمارات يشهد تطورات إيجابية خلال الفترة الحالية، وهو ما يظهر في زيادة المبيعات بالسوق العقارية، لافتا إلى تحقيق «ريبورتاج» مبيعات قوية خلال العام الحالي.

وتباشر «ريبورتاج العقارية» تطوير 10 مشاريع توفر نحو 4 آلاف وحدة سكنية ضمن أهم المواقع الاستثمارية بأبوظبي ودبي.

وأوضح سليمان أن إطلاق برج «ركان» منتصف العام الحالي، جاء بعد نجاح الشركة في تحقيق مبيعات جيدة من المرحلة الأولى من «ركان لوفتس» التي تم إطلاقها نهاية العام الماضي، وضمت نحو 349 فيلا سكنية، بأسعار بدأت من 575 ألف درهم للتاون هاوس المؤلفة من غرفة وصالة على طابقين، و895 ألفا للتاون هاوس المؤلفة من غرفتين وصالة.

وذكر أن المرحلة الثانية من «ركان لوفتس 2» تضم نحو 305 فلل.

وأشار سليمان إلى إنجاز نحو 20% من الأعمال الإنشائية ببرج ركان، مؤكدا حرص الشركة على مواصلة تنفيذ الأعمال الإنشائية بكافة مشاريعها وفق الخطط الزمنية المحددة، تمهيدا لتسليم المشاريع خلال الأوقات المحددة، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين بمشاريع الشركة، وبالسوق العقاري في الإمارات.

ولفت إلى الموقع المتميز للمشروع في منطقة «وادي الصفا 7» بدبي لاند، والقريبة من المرابع العربية، وعلى مقربة من أبرز مراكز التسوق، وملاعب الغولف، والمجمعات الترفيهية.

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