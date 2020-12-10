«تنظيم الاتصالات» تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

كرمت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات شركاءها الاستراتيجيين في منصة الحكومة الرقمية، وذلك في ختام مشاركتها في جيتكس.

وكرمت الهيئة كلاً من وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وزارة تنمية المجتمع، وزارة العدل، وزارة التغيير المناخي والبيئة، هيئة السلع والأوراق المالية، الهيئة الاتحادية للجمارك، الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، هيئة التنافسية والإحصاء، هيئة التأمين، الهيئة الوطنية للمؤهلات، صندوق الزكاة، الهلال الأحمر، جامعة الإمارات.

وخلال أيام أسبوع جيتكس استعرضت الهيئة أهم مشاريعها ومبادراتها الوطنية في مجال التقنيات الحديثة وتسخيرها في تسهيل تقديم الخدمات الحكومية، وإسعاد المتعاملين، وتعزيز مبدأ الحكومة الشاملة وخدمات التكنولوجيا المميزة.

وقدمت الهيئة لزوار منصة الحكومة الرقمية عرضاً وافياً عن أحدث التطورات في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، من خلال تسليط الضوء على 5 مشاريع مبتكرة.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «في ختام جيتكس، أتوجه بالتهنئة إلى الجهات الحكومية على منصة الحكومة الرقمية على نجاح هذه الدورة التي جاءت في ظروف استثنائية، فقد كانوا عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة عندما أعلنت أن جيتكس 2020 سيكون عنوان مرحلة التعافي التي تقودها الإمارات مثلما قادت مرحلة الجاهزية واستمرارية الأعمال في بداية الإجراءات الاحترازية، لقد مثلت دورة هذا العام نقطة فاصلة في تاريخ هذا الحدث العالمي، وفي تاريخ دولتنا الحبيبة.

ففي العام المقبل سنحتفل باليوبيل الذهبي لاتحادنا المبارك، وستكون هذه الأيام الاستثنائية مجرد ذكرى تحفزنا على تسريع الخطى نحو تطبيق التقنيات الرقمية بما تخدم الإنسان وتحقق التنمية للجميع».

واستعرضت الهيئة خلال مشاركتها مشروع (الحكومة المستقبلية)، وآخر التطورات الخاصة بالهوية الرقمية، وأهم التحديثات الحاصلة على مشروع التوقيع الرقمي، ومشروع محفظة البيانات الرقمية، ومشروع الدفع الرقمي هو مشروع تم تطويره لتسهيل الدفع مقابل الخدمات الحكومية.

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