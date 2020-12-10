«أراضي دبي» تبرز أحدث قنوات الاتصال الرقمية والذكية

المصدر: دبي-البيان

اختتمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مشاركتها في الدورة الأربعين من أسبوع جيتكس للتقنية، حيث شاركت الدائرة تحت مظلة جناح حكومة دبي الذكية، وركزت خلاله على عرض العديد من إنجازاتها الذكية، ومنها منصة «دبي ريست» أول منصة رقمية للعقارات في دبي.

وتجسد هذه المنصة الحرص المتواصل من جانب أراضي دبي على تطوير الخدمات الذكية والرقمية بهدف توفير الوقت والجهد لمتعامليها، وإتاحة المجال أمام المتعاملين المحتملين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على مختلف خدمات الدائرة، والمشاركة الفعلية في الصفقات العقارية الاستثمارية من أي مكان في العالم.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام الدائرة: «أتيحت لنا الفرص المثالية للقاء متعاملينا وشركائنا والمهتمين بالقطاع العقاري، ومن دون الحاجة إلى التقنيات الافتراضية التي لازمتنا لسنة كاملة تقريبًا.

وحرصنا خلال الحدث على إبراز ما أنجزناه من تطورات طوال الأشهر الفائتة، خاصة ما يتعلق باستحداث قنوات الاتصال الرقمية والذكية. ووفر المعرض فرصة سانحة لاستعراضها أمام جمهور عالمي واسع للتأكيد على جدارتنا وقدرتنا على مواكبة أحدث تقنيات العصر وتحدياته المختلفة».

وقام فريق الدائرة بإطلاع زوار المعرض على السمات المبتكرة لموقعها الإلكتروني بعد تطويره ليظهر بحلّة مبتكرة، والذي يمتاز بسهولة التصفح، إضافة إلى تقديم كافة الخدمات العقارية، فضلاً عن تعزيزه بالكثير من التحسينات التقنية وبمجموعة متميزة من المزايا والخصائص التي تهدف إلى تعزيز رضا وسعادة المستخدمين، بهدف تقديم الأفضل دائماً للمتعاملين بمختلف فئاتهم.

تعد دبي ريست منصة رقمية متاحة على مدار الساعة من أي مكان في العالم. وتتيح المنصة للمستخدمين إمكانية التواصل مع الجهات التمويلية، وتخصص محفظة عقارية لكل مستخدم لمتابعة مختلف شؤون ممتلكاته العقارية.

وستجعل المنصة دبي أسرع جهة في العالم بالمعاملات العقارية من خلال إجراءات رقمية 100%، وستسهم في جذب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال.

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