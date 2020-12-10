«ريدنجتــون» موزع إقليميّ لمنتجات «توشيبا الخليـج»

المصدر: دبي - البيان

قررت شركة توشيبا الخليـج، تعيين شركة «ريدنجتون الخليج» كموزع إقليميّ لها؛ وذلك من أجل تولي مهمة توزيع مجموعة منتجاتها لحلول الذاكرة وتخزين البيانات في كلِّ من سلطنة عمان والبحرين والكويت والسعودية، حيث تم الإعلان عن شراكتها رسمياً في حفل توقيـع أقيـم ضمن فعاليات معـرض جيتكـس.

وقال سانتوش فارغيز، نائب الرئيس بشركة توشيبـا الخليــج: «لكي نظل في المقدمة ونرسخ مكانتنا كرواد في سوق منتجات حلول الذاكرة وتخزين البيانات؛ ونحن على ثقة تامة بأن علامـاتنا التجارية ستحظى بالبصمة التي تستحقها في السوق خلال فترة وجيزة، وذلك مع تطلعنا إلى الاستفادة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي ستقدمها شركة «ريدنجتــون الخليج» لمنتجاتنـا».

وقال جيتيندرا بيري، رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات لمنطقة الشرق الأوسط في شركة «ريدنجتون الخليج»: «شراكتنا تمكننا من تقديم مجموعة واسعة من منتجات تخزين البيانات للشركاء في المنطقة، ومن أن نصبح الموزع المفضل لديهم للحصول على منتجات تخزين البيانات، حيث ستضمن شركة «ريدنجتــون» توفر المنتجات محلياً في البلدان المستهدفة من خلال إمكانات التوزيع القوية داخل البلد وشبكة الشركاء المتوفرة لدينا».

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