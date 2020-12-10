فيديكس تشارك في برنامج «إنجاز العرب» لتكريم 100 من روّاد الأعمال الشباب

المصدر: دبي- البيان

شاركت فيديكس إكسبريس، إحدى أكبر شركات النقل السريع عالمياً التابعة لشركة فيديكس كوربوريشن، في الاحتفال السنوي لرواد الأعمال الشباب ضمن برنامج إنجاز العرب، عضو مؤسسة جونيور أتشيفمنت العالمية، الذي انعقد هذا العام عبر الإنترنت بمشاركة أكثر من 100 طالب من 13 دولة عربية.

وانطلقت نسخة هذا العام من برنامج شركة إنجاز العرب في 1 نوفمبر، واستمرت حتى 10 ديسمبر، حيث استضاف أعضاء فريق فيديكس جلسة فيديكس للتمكين العالمي لمناقشة أهمية إمكانية وصول الشركات إلى الأسواق العالمية. كما حظي الطلاب المشاركون بالفرصة للمنافسة على جائزة فيديكس للتمكين العالمي التي تكرّم الشركات التي يديرها الطلاب، والتي تجسد مفاهيم التواصل العالمي بالشكل الأمثل.

وقال جاك ميوز، الرئيس الإقليمي لشركة فيديكس إكسبريس في منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا: «تواجه كلّ مؤسسة تحدي مواكبة التغير المستمر في متطلبات المستهلكين. ونبحث في فيديكس بشكل مستمر عن فرصٍ لتحفيز الشباب وإلهامهم وتزويدهم بمهارات ستمكّنهم من التميز في بيئة العمل السريعة التغير».

وأضاف ميوز: «نهنئ روّاد الأعمال الشباب المميزين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسعدنا التواصل معهم من خلال هذا البرنامج. وتعمل فيديكس، من خلال برنامج شركة إنجاز العرب، على التواصل مع الطلاب الراغبين في تخطي حدود المألوف في مجالات الإبداع والابتكار، حيث يتيح لنا البرنامج مشاركة خبراتنا ومعارفنا الواسعة في القطاع».

وتم تقديم جائزة فيديكس للتمكين العالمي لعام 2020، إلى «شتلة»، فريق المدرسة الثانوية من عُمان، حيث قام الفريق بتقديم مشروعهم الذي هو عبارة عن سوق إلكتروني يقوم بربط مشاتل النباتات مع العملاء، مما يقدم فرصاً لكلا الأطراف.

من خلال الموقع الإلكتروني، يقدم المشروع معلومات مفصلة حول النباتات المعروضة، بما في ذلك تعليمات حول الرعاية بعدة لغات.

وستساعد المنصة على رفع مبيعات المشاتل، مما يسهم في خلق بيئة مستدامة، إذ سيتم زراعة المزيد من النباتات والعناية بها. أظهر فريق «شتلة» من خلال مشروعهم الابتكار، وتعزيز الروابط مع الأسواق الجديدة، وتعزيز تنمية المجتمع، والاستدامة البيئية.

وعملت فيديكس مع مؤسسة جونيور أتشيفمنت على نطاق عالمي لأكثر من 40 عاماً لضمان تزويد الطلاب بمجموعة المهارات المناسبة، وتوفير الإرشاد لبناء مستقبل ناجح لأنفسهم.

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