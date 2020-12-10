50 دولة تشارك بدورة استثنائية في منتدى جيبكا بدبي فبراير 2021

المصدر: دبي- البيان

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا" المنظمة الممثلة للقطاع في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن تنظيم دورة خاصة واستثنائية من منتدى جيبكا السنوي الخامس عشر وذلك في الفترة ما بين 10 و 11 فبراير 2021 في مدينة جميرا دبي. وسينعقد المنتدى في دورته الجديدة تحت عنوان "القيادة في الواقع الجديد: تحفيز النمو المستدام في الصناعة الكيماوية"

ويتضمن برنامج المنتدى أربع جلسات عمل يشارك فيها رؤساء تنفيذيين لشركات رائدة في قطاع الكيماويات إقليميا وعالميا. ومن المتوقع أن يشارك في الدورة الاستثنائية كبار التنفيذيين وصناع القرار من دول المجلس ومن أكثر من 50 دولة حول العالم.

يذكر أن جائحة كورونا قد أدت إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات وتآكل الهوامش وانخفاض الطلب خلال الربعين الأولين من العام 2020. إلا أن الربع الثالث قد شهد بداية انتعاش الصناعة وتعافيها. وعلى الرغم من أن الأرباح كانت سلبية غير أن الربع الثالث أغلق أداءه بنمو في صافي الإيرادات لغالبية منتجي الكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي المدرجين مسجلاً متوسط نمو بلغ 78%.

ومع خروج الصناعة الكيماوية من التأثيرات السلبية وأزمة جائحة كورونا سيتطلب من القطاع والشركات المزيد من التركيز على القيادة كاحدى اهم الركائز في رحلة الشركات نحو تحقيق النمو خلال العام 2021 وما بعده. وسيوفر منتدى جيبكا في دورته الاستثنائية مع بداية العام القادم الفرصة للخبراء لعرض وجهات نظر جديدة ومناقشة أفضل الحلول والممارسات وسيتناولون أيضاً مجموعة من القضايا الرئيسية التي لا تزال تتصدر أولويات قادة الصناعة اليوم بما فيها الاستفادة القصوى من الوسائل التكنولوجية بعد الأزمة وكيفية خلق القيمة في المشهد المتغير إلى جانب الحاجة الماسة إلى صقل مهارات وتمكين القوى العاملة والتأسيس لسلسة توريد أكثر مرونة وتحقيق نتائج إيجابية مستدامة.

من الجدير بالذكر أن منتدى جيبكا السنوي وعلى مدار عقد ونصف من الزمن، أثبت قدرته وكفاءته في توفير المنصة المثالية لمشاركة الرؤى والبرامج الهامة للصناعة من خلال مجموعة بارزة من المتحدثين الذي يأتون من مختلف أنحاء العالم.

أبرز المشاركين

• يوسف البنيان الرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة الإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)

• إلهام قدري ، الرئيس التنفيذي ورئيس اللجنة التنفيذية ، لشركة سولفاي البلجيكية

• الدكتور ماركوس شتايلمان ، الرئيس التنفيذي لشركة كوفيسترو الألمانية

• دومينيك ووجراي ، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي

• أحمد بن صالح الجهضمي، الرئيس التنفيذي للمصافي والكيماويات في أوكيو (OQ)

• الدكتور فيصل الفقير ، الرئيس التنفيذي لشركة صدارة للكيميائيات

• مساعد العوهلي، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـشركة التعدين العربية السعودية – معادن

• الدكتور أحمد علي عتيقة ، الرئيس التنفيذي للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)

• ريان فايز ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك السعودي الفرنسي

تحديات ضخمة

وفي إطار تعليقه على انعقاد هذه الدورة الاستثنائية، أشار الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات "جيبكا"، إلى أن جائحة كوفيد-19 قد وضعت تحديات ضخمة أمام الصناعة الكيماوية في جميع أنحاء العام وأعادت تحديد الأولويات واستراتيجيات العمل وغيرت مقاييس ومعايير النجاح أمام الشركات.

وأثار الدكتور السعدون مجموعة من الأسئلة حول كيفية تمكن شركات القطاع من الحفاظ على قدراتها التنافسية في العام القادم وما بعده وكيف يمكن لمنتجي الخليج العربي أن يظلوا في ريادة الابتكار والسوق العالمية وما هي العوامل الأساسية لتحقيق الاستدامة والتحول الرقمي وتنمية القوى العاملة وخلق القيمة للمساهمين على المدى الطويل؟ مؤكداً في الوقت نفسه أنه يتطلع الى منتدى جيبكا السنوي الذي يأتي في وقت استثنائي لتوفير النقاش والإجابة عن هذه الأسئلة الهامة بالنسبة للقطاع إلى جانب مشاركة الدورس المستقاة من المنطقة والعالم، حيث سيجتمع الخبراء وقادة القطاع لمناقشة الواقع الجديد والحديث عن حقبة ما بعد الجائحة لبناء مستقبل أكثر مرونة للصناعة والمجتمع والكوكب بكامله.

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