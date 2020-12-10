الاتحاد للطيران تحصل على تصنيف 5 نجوم من أبيكس لعام 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، رسمياً على تصنيف خمس نجوم من قبل رابطة تجارب المسافرين الجويين (أبيكس) خلال الحفل الافتراضي لتوزيع جوائز أبيكس في 9 ديسمبر في إطار المعرض الافتراضي «تجربة السفر المستقبلية أبيكس».

وتم استحداث تصنيفات أبيكس الرسمية لشركات الطيران، بالاستناد إلى آراء وترشيحات المسافرين، والتي تم جمعها بطريقة حيادية من خلال شراكة أبيكس مع شركة تريب إت TripIt من كونكور، وهي أعلى تطبيقات السفر تصنيفاً في العالم. وقد شارك مسافرون في تقييم أكثر من مليون رحلة لحوالي 600 ناقلة جوية حول العالم، فيما تتولى شركة تدقيق خارجية محترفة التصديق على تصنيفات أبيكس الرسمية لشركات الطيران.

في هذه المناسبة، تحدّث تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف والعلامة والتسويق في مجموعة الاتحاد للطيران، قائلاً: «تشعر عائلة الاتحاد للطيران بالفخر لتلقي تصنيف خمس نجوم في تصنيفات أبيكس الرسمية لشركات الطيران لعام 2021. يعتبر هذا إنجازاً كبيراً، لكنه يحمل معنى أكبر خلال 2020. فقد حمل هذا العام تحديات يصعب تخيلها لقطاع الطيران. لكن، وبالرغم من هذا، أشعرنا فريق الاتحاد الموهوب والمحترف بالفخر العارم».

وكانت الاتحاد سبّاقة في مواجهة جائحة فيروس الكورونا المستجد (كوفيد 19) مع توفير برنامج الصحة والسلامة الذي يضمن أعلى مستويات الصحة والسلامة في كافة مراحل رحلة المسافرين. ويتضمن البرنامج سفراء الصحة والسلامة، الفريد من نوعه في قطاع الطيران، المتوفرين لخدمة المسافرين عبر الموقع الإلكتروني للشركة، وفي المطار وعلى متن رحلات الاتحاد.

كما تعتبر الاتحاد شركة الطيران الوحيدة التي تشترط على جميع المسافرين على متن رحلاتها تقديم فحص «كورونا» سلبي قبل السفر وعند الوصول، وذلك لضمان راحة بال جميع ضيوفها. كما توفر الاتحاد التأمين الصحي المجاني ضد (كوفيد 19) لجميع الضيوف من دون استثناء، تأكيداً على التزامها بسلامة وراحة المسافرين.

وتابع دالي بالقول: «إن الالتزام الذي نقدمه لضيوفنا هو أساس كل ما نقوم به، ويأتي تصنيف الخمس نجوم كشهادة على جهودنا. إننا ممتنون لأبيكس لاعترافها بالجهود التي بذلناها لضمان سلامة وصحة وراحة ضيوفنا».

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