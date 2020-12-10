«بريفيل» تغير اسمها إلى «ساجا» ضمن خطط توسعها في الدولة

المصدر: دبي – البيان

بدأت شركة بريفيل الأسترالية، تحويل اسمها إلى «ساجا ابلينس» في أسواق الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تستهدف التوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها الإمارات.

ومنذ العام 2013، تقوم مجموعة «بريفيل» بتسويق وتوزيع منتجاتها تحت العلامة التجارية «ساجا ابلينس» في المملكة المتحدة وأوروبا، وفي الوقت ذاته فإنها توسع شبكة توزيعها في المناطق شمال أوروبا والشرق الأوسط.

وقال نجيب مهيب مدير شركة امبوريوم ستار جنرال تريدنج، الشريك الموزع لمنتجات بريفيل و«ساجا ابلينس»: «نتطلع إلى الانتقال إلى علامة ساجا ابلينس التجارية لأن ذلك سينعش نشاط أعمالنا عن طريق اختصار سلاسل الإمداد، مما سيساعد في تنفيذ عمليات التوزيع بالشكل الأفضل، كما أنه سيعزز توفر منتجاتنا في السوق، ويمكّننا من الانتشار والتوسع في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي واستهداف فئات جديدة من المستهلكين».

وقد تمت عملية الانتقال إلى العلامة التجارية الجديدة دون إحداث أي تغييرات على مجموعة منتجات وخدمات الشركة.

واستراتيجية «ساجا ابلينس» هي انعكاس لاستراتيجية بريفيل التي تركز بشكل أساسي على اجتذاب أفضل محلات التجزئة لتوزيع منتجاتها، بالإضافة إلى توزيعها عبر منصاتها الإلكترونية الخاصة التي تعتمد على التواصل المباشر مع المستهلكين.

وتعتزم مجموعة بريفيل مواصلة الاستثمار في نشاط التسويق لعلامة ساجا ابلينس التجارية لتحقيق التوسع، وتسريع تواجد هذه العلامة التجارية في القنوات والأسواق الرئيسية.

وتسعى الشركة الآن إلى ترسيخ وجودها العالمي من خلال تعزيز تقديم منتجاتها وخدماتها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتركز مجموعة بريفيل بشكل متزايد على تحسين فهم المستهلكين لمنتجاتها.

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