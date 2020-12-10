افتتاح منتجع «ريو دبي» أول معلم جذب سياحي على شواطئ جزر ديرة

المصدر: دبي- البيان

شهدت دبي امس افتتاح منتجع «ريو دبي» في «جزر ديرة»، المشروع المشترك بين شركة «نخيل» و«ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية والذي يضم 800 غرفة، ليضيف بعداً جديداً لقطاع الضيافة في دبي وذلك كأول منتجع شاطئي من فئة 4 نجوم يقدم خدمة «شامل كل شيء» على مدار الساعة في الإمارة.

ويعتبر منتجع «ريو دبي»، الذي تم افتتاحه من قبل معالي محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»، ولويس ريو، الرئيس التنفيذي لـ«ريو» للفنادق والمنتجعات، أول مشاريع شركة «نخيل» المشتركة في قطاع الضيافة وأول معلم للجذب يفتتح في «جزر ديرة».

ويضم المنتجع الذي يعتبر أول مشروع لـ«ريو» في منطقة الشرق الأوسط ويحمل الرقم 100 في سلسلة «ريو» للفنادق والمنتجعات حول العالم، 800 غرفة وجناح، معظمها بإطلاله شاطئية، ومجموعة متنوعة من المطاعم ومرافق الترفيه، بما في ذلك 10 منافذ للمأكولات والمشروبات، وحديقة مائية، و3 أحواض للسباحة، ومسبحان للأطفال، وأنشطة مائية، ومركز للياقة البدنية، وصالون للتجميل وناد للأطفال.

وقال معالي محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «تتمتع شركة»نخيل«بسجل حافل وناجح في إنشاء وتقديم مجموعة متنوعة من المشاريع السياحية والترفيهية وذلك بما يتماشى مع الأهداف الحكومية، ويسعدنا رؤية أول مشروع مشترك في مجال الضيافة يؤتي ثماره.

يعد افتتاح منتجع»ريو دبي«علامة فارقة لكل من شركة»نخيل«و»جزر ديرة«ودبي، كما يؤكد التزامنا بالشراكة مع العلامات التجارية العالمية المرموقة لاستقطاب مفاهيم سياحية جديدة وفريدة من نوعها إلى الإمارة».

من جهته، قال لويس ريو، الرئيس التنفيذي لـ«ريو» للفنادق والمنتجعات: «يشكل افتتاح منتجع»ريو دبي«علامة فارقة في استراتيجية التوسع الدولي لسلسلة فنادقنا، حيث يعتبر أول منتجع في منطقة الشرق الأوسط، كما أنه يوفر لنا فرصة فريدة من نوعها لتقديم كل خبرتنا بمفهوم خدمة»شامل كل شيء«على مدار الساعة والذي يحظى بشعبية كبيرة بين عملائنا الأوروبيين والأمريكيين، وذلك في وجهة جديدة كلياً.

يأتي هذا المشروع بالشراكة مع شركة»نخيل«، المطور العقاري الرائد عالمياً، والتي لديها خبرات واسعة وسجل حافل ومبهر في تطوير مشاريع رئيسية ووجهات واسعة النطاق فضلاً عن التزامها الراسخ لإثراء قطاع السياحة بدبي.

ونحن واثقون من أن منتجع»ريو دبي«سيحقق نجاحاً كبيراً وإقبالاً واسعاً من قبل عملائنا الأوروبيين الحاليين وأولئك الذين سيختبرون علامتنا التجارية لأول مرة».

وبهذا الصدد، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: «في الوقت الذي تستمر فيه دبي استقبال ضيوفها والترحيب بزوارها، تتواصل جهودنا لإيجاد طرق مبتكرة لتعزيز تنافسية القطاع السياحي، وذلك بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة واستراتيجية السياحة الرامية لجعل دبي الوجهة الأولى الأكثر زيارة على مستوى العالم، والأكثر تكراراً للزيارة والموصي بزيارتها.

ويعتبر منتجع»ريو دبي«إضافة نوعية وتجربة جديدة لقطاع الضيافة في المدينة، وكذلك من المشاريع المتميزة لأحد شركائنا الرئيسيين»نخيل«، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تنوع العروض التي تقدمها المدينة لزوارها وأيضا زيادة جاذبية دبي لتصبح المدينة المفضلة للزيارة».

ويتزامن افتتاح منتجع «ريو دبي» مع بداية ذروة السفر والفعاليات في الدولة، والتي تشمل موسم الأعياد ومهرجان دبي للتسوق المشهور عالمياً.

كما يستعد منتجع «ريو دبي» للترحيب بالمقيمين في دبي ومن جميع الإمارات الأخرى للإقامة والزيارات اليومية، والتي يمكن للضيوف من خلالها الاستمتاع بالحديقة المائية، والأنشطة المائية، والشاطئ وغيرها الكثير.

«جزر ديرة»، المدينة الجديدة المطلة على الواجهة البحرية، التابعة لشركة «نخيل» والتي تمتد على مساحة 15 كيلومتراً مربعاً، 40 كيلومتراً من الشواطئ على الخط الساحلي لدبي، حيث تقوم بتحويل أقدم منطقة للتجارة التقليدية في الإمارة إلى وجهة عالمية للعيش والسياحة والتسوق والترفيه.

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