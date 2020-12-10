تقاعد الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية اعتباراً من سبتمبر 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلن برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية، عن نيته بالتقاعد عند نهاية فترة تعاقده في سبتمبر 2021.

وفي هذا الصدد، قال صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: "خلال فترة عمل برايان خاصة خلال عام 2020 العصيب. واصلت السلطة باعتلاء المكانة الرائدة كجهة تنظيمية، ماضية قدماً باعتماد أفضل المعايير والممارسات العالمية والمشاركة الحثيثة مع مختلف جهات وضع المعايير".

وأضاف أيغنر: "بعد سنين عديدة في خدمة السلطة منذ عام 2008، يرغب برايان الآن في العودة إلى وطنه لكي يكون أقرب من عائلته بعد غياب خمسة وعشرون عاماً. وبهذا نتقدم جميعاً بعميق الامتنان لجهود برايان الدؤوبة على مر السنين ونتمنى له موفور التوفيق والسعادة في المستقبل وسيبقى دوماً زميلاً وصديقاً للسلطة بأكملها".

وقال برايان ستايروولت: "كان شرفاً كبيراً لي العمل في سلطة دبي للخدمات المالية والإقامة في دبي. على مر السنين، تم ترسيخ سمعة السلطة كجهة تنظيمية قوية ورائدة وعادلة من خلال الجهود الإستثنائية لمجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين. وفريق العمل في سلطة دبي للخدمات المالية هو بكل معنى الكلمة فريداً من نوعه ولا يعلى عليه، وأنا ممتن لكوني كنت جزءًا منه. عند تقاعدي، سأغادر السلطة مع تقديري الكبير لعملها واحترامي لكل موظفيها، متمنياً للسلطة ولجميع العاملين لديها كل التوفيق في المستقبل".

تولى برايان ستايروولت مناصب مختلفة في سلطة دبي للخدمات المالية لأكثر من 12 عامًا، كان آخرها منصب الرئيس التنفيذي.

ومن خلال منصبه كرئيس تنفيذي، فإن المسؤولية الكاملة للتنظيم والإشراف على حوالي 500 شركة مرخصة، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين ومديري الأصول والبورصات كانت تقع على عاتقه.

وقد أسهم برايان في دفع العديد من الإصلاحات والتغييرات على الساحة الدولية وعمل جاهداً لضمان تنفيذ السلطة لجميع المعايير الدولية الرئيسية. من الجدير بالذكر بأن برايان شغل منصب الرئيس المشارك لمجموعة بازل الاستشارية ومراقب في لجنة بازل للرقابة المصرفية لأكثر من ست سنوات.

سيقوم مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية بإجراء بحث دولي لتعيين خلفاً لبرايان ستايروولت وضمان وجود عملية انتقالية فعالة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز