«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف نفط وغاز

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أمس توقيع اتفاقية استكشاف تتضمن حصول «أوكسيدنتال» الأمريكية على حقوق استكشاف النفط والغاز في المنطقة البرية رقم 5 في أبوظبي.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» إن ترسية الامتياز تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز في أبوظبي، ويسرنا التعاون مجدداً مع «أوكسيدنتال» لدعم الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة في الطاقة وتأكيد الجاذبية الكبيرة لموارد أبوظبي غير المستكشفة من النفط والغاز.

وستحصل «أوكسيدنتال» على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف وتستثمر 514 مليون درهم بما في ذلك رسم المشاركة.

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