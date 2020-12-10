أبوظبي نحو استئناف كامل الأنشطة الاقتصادية والسياحية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن "كورونا" في أبوظبي بدء العمل مع كل الجهات المختصة والمعنية لاستئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والسياحية والثقافية والترفيهية في الإمارة خلال أسبوعين وستعمل اللجنة مع الجهات المختصة على مراجعة وتعزيز الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة والضرورية لحماية أفراد المجتمع في الإمارة وزوارها.

وأكد خبراء لــ «البيان الاقتصادي»، أن القرار يسهم في دعم الحراك والنشاط الاقتصادي بالإمارة الفترة المقبلة خصوصاً المتعلقة بالقطاع السياحي والترفيهي والثقافي.

وقالت أمينة أحمد، عضو المجلس التنفيذي بالمركز العربي السياحي، إن القرار جاء بعد تسجيل معدلات إصابة منخفضة، وهو ما يحفّز على استئناف جميع الأنشطة لدفع عجلة النشاط الاقتصادي في الدولة، مؤكدة أنه يسهم في تحفيز وتنشيط مختلف القطاعات خصوصاً السياحة والترفيه.

وذكر ربيع أسليم، مدير إدارة التسويق والمبيعات في «جروماكس» أبوظبي، أن عودة الأنشطة في القطاع السياحي ستكون ذات مردود إيجابي على القطاع في المدى القصير حيث تتزامن مع موسم العطلات الشتوية موضحاً أن العودة ستكون مع الالتزام الكامل بجميع الإجراءات والتدابير الاحترازية.

وقال خليفة سيف المحيربي رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للاستثمار إن استئناف الأنشطة الاقتصادية يؤكد نجاح أبوظبي في الحد من تفشي كورونا، والعمل على معاودة الحركة الاقتصادية.

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