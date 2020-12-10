افتتاح أول فندق بجزر ديرة اليوم

المصدر: (دبي ـ مشرق علي حيدر)

تطلق جزر ديرة لقطاع الضيافة في دبي، فندق «ريو دبي» اليوم أول معلم جذب سياحي على شواطئ تلك الجزر ويتألف من 800 غرفة، وهو مشروع مشترك بين «نخيل» و«فنادق ومنتجعات ريو" الإسبانية، ويحمل الرقم 100 في سلسلة منشآت تلك العلامة الفندقية في أنحاء العالم والأول من نوعه التابع لـ«ريو» في منطقة الشرق الأوسط، وأول منتجع فئة 4 نجوم، شامل يطل على شاطئ البحر في دبي.

ويعكس إنجاز وافتتاح المشروع ثقة المستثمرين العالميين في مشاريع نخيل التي دفعت بشركات «ريو» للفنادق والمنتجعات الإسبانية ومجموعة «فنادق ماينور التايلاندية» و«سنتارا» للفنادق والمنتجعات التايلاندية إلى توقيع اتفاقيات شراكات استراتيجية تتحمل فيها 40% من تكلفة التطوير المشروعات الجديدة فيما تتحمل نخيل 60%.

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