2.2 مليار نمو خطابات الضمان المصرفية في 4 أشهر

المصدر: (أبوظبي ـ رامي سميح)

سجلت خطابات الضمان المصرفية زيادة بنحو 2.22 مليار درهم من يونيو حتى نهاية سبتمبر الماضي بعد تراجع استمر 5 أشهر بسبب تداعيات «كورونا» في مؤشر على عودة نمو الأنشطة الاقتصادية في الدولة.وأوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن البنوك زادت من تمويلاتها لخطابات الضمان المصرفية إلى 98 ملياراً و262 مليون درهم بنهاية سبتمبر مقابل 96 ملياراً و35 مليون درهم بنهاية يونيو الماضي بنمو 2.3%.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، تصل قيمة خطابات الضمان التي أصدرتها البنوك لعملائها من المؤسسات والشركات في القطاعات الاقتصادية إلى 2.22 مليار درهم بين يونيو وسبتمبر 2020.

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