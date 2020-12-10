طيران الإمارات تنقل رسالة «دبي ترحّب بزوارها» عبر حملة إعلانية إلى العالم

المصدر: دبي - البيان

تنظم طيران الإمارات حملة عالمية بملايين الدولارات لترويج دبي وجهة مفتوحة وآمنة أمام الزوّار من السياح ورجال الأعمال. وتشمل الحملة، التي ستتواصل طوال موسم الشتاء، إعلانات مباشرة وشراكات رئيسة لتزويد المسافرين بقيمة إضافية ومعلومات وافية.

وستعرض حملة طيران الإمارات الإعلانية عبر مختلف القنوات، مناطق الجذب المتنوعة في دبي لأولئك الذين يتوقون لقضاء عطلة شتوية. وتنطلق الحملة بداية في المملكة المتحدة والأسواق الأوروبية الرئيسة عبر التلفزيون والإنترنت وقنوات التواصل الاجتماعي.

وشاركت طيران الإمارات أيضاً مع دائرة السياحة والتسويق التجاري في عرض ترويجي لتقديم إقامة مجانية في فندق جي دبليو ماريوت لجميع عملاء طيران الإمارات الذين يزورون دبي حتى 28 فبراير 2021.

وتقدم دائرة السياحة والتسويق التجاري وطيران الإمارات لركاب الدرجة السياحية القادمين إلى دبي إقامة ليلة مجاناً، بينما يحظى مسافرو الدرجتين الأولى ورجال الأعمال بإقامة ليلتين مجاناً في فندق جي دبليو ماريوت العصري، الذي يتميز بردهة تسوق ويقع قريباً من مناطق الجذب السياحي، مثل مول دبي وبرج خليفة وأوبرا دبي.

وقال هلال المري، مدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي: تشكّل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورؤيته الثاقبة مصدر إلهام لنا جميعاً ومنهاجاً في إدارة حاسمة وفعّالة للجائحة، ما مهّد السبيل لإعادة فتح المدينة أمام السيّاح في يوليو.

وتشهد دبي منذ ذلك الحين زيادة مطردة في أعداد الزوار، مدعومة بتدابير شاملة لحماية رفاه ضيوفنا.

ومع حلول عام 2021، ستواصل دبي تعزيز عروضها للزوار من رجال الأعمال والسياح من خلال إطلاق مرافق وأماكن جذب جديدة، بالإضافة إلى عودة المؤتمرات والفعاليات ذات المستوى العالمي مثل مهرجان دبي للتسوق وأول معرض إكسبو عالمي يقام في المنطقة. ويسعدنا أن نتشارك مع طيران الإمارات في أحدث حملة عالمية لها.

وقال عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات: «دبي واحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية، ونحن نرى اهتماماً قوياً ونمواً مطرداً في الحجوزات إلى دبي من جميع محطات شبكة خطوطنا، وخصوصاً من أوروبا. ونهدف من خلال حملتنا إلى وضع دبي في مقدمة خيارات الناس حول العالم ممن يبحثون عن وجهة شتوية متميزة.

وستنشئ طيران الإمارات emirates.com صفحات مخصصة لحملتها، لكي تتيح للمسافرين الاطلاع بسهولة على أحدث المعلومات حول السفر إلى دبي، بما في ذلك متطلبات الدخول وكيفية الاستمتاع بالتجارب الداخلية والخارجية في دبي مع الالتزام ببروتوكولات الصحة والسلامة.

تسهيلات

تسهيلاً على الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، توفر دبي لهم دبي الآن خيار إجراء اختبار PCR لـ«كوفيد 19» مجاناً عند الوصول، ما يتيح لهم على الفور مباشرة الاستمتاع بعطلتهم الشتوية في دبي. واستأنفت طيران الإمارات تشغيل رحلات الركاب إلى 100 وجهة، ما يوفر السفر بسهولة بين دبي والمدن الرئيسة حول العالم.

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