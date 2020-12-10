انتعاش متوقع بحركة السفر من وإلى دبي

المصدر: دبي – عمرو عادل

لقي الإعلان عن إعفاء المسافرين من 6 دول إلى دبي من إجراء الفحص المسبق لـ «كوفيد 19» قبل المغادرة من وجهاتهم الأصلية، ترحيباً واسعاً من الخبراء والمختصين في قطاع السياحة والسفر.

وقال الخبراء والمختصون، لـ«البيان الاقتصادي»، إن هذا الإعلان خطوة جيدة على طريق عودة الانتعاش التدريجي في حركة السفر والسياحة بين دبي والدول الست، خصوصاً أن نصف الدول المعفاة: السعودية والمملكة المتحدة وعُمان تعد من أكثر الأسواق المصدرة للسياحة إلى دبي.

وقالت «طيران الإمارات»، إنه بإمكان المسافرين القادمين من السعودية والكويت والبحرين وعُمان والمملكة المتحدة وألمانيا، اختيار إجراء اختبار «كوفيد 19» عند الوصول إلى مطار دبي، حيث لم يعد مطلوباً منهم الخضوع للاختبار المسبق قبل المغادرة من الوجهة الأصلية.

وأصدرت «فلاي دبي» تحديثاً بشأن بخصوص القادمين إلى دبي من دول التعاون، حيث سيتعين عليهم إجراء فحص «كوفيد 19»، فقط عند الوصول إلى دبي، فيما سيتوافر لدى المسافرين القادمين من المملكة المتحدة أو ألمانيا، خيار إجراء الفحص عند الوصول.

وتسهيلاً على الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، فقد وفرت لهم دبي الآن خيار إجراء اختبار «كوفيد 19» مجاناً عند الوصول.

بداية قوية

وقال سعيد العابدي رئيس مجموعة «العابدي القابضة للسياحة والسفر»، إن الإعلان يمثل بداية قوية لعودة نشاط الحركة الطبيعية في قطاع السفر والسياحة في دبي الذي يتوقع أن يكون أكثر القطاعات تأثراً إيجابياً بهذه المتغيرات، وهناك حكمة في اختيار هذه الدول خصوصاً أن من بينها ثلاثاً من الأكثر تصديراً للسياح إلى الإمارة.

وأضاف أن الإعلان من شأنه تعزيز حركة السياحة والأعمال إلى دبي التي تعتبر مركزاً للتجارة والسياحة وحركة المال والأعمال ومحوراً رئيساً لحركة الطيران العالمية، متوقعاً أن تتوسع قائمة الإعفاء لتشمل دولاً أخرى قريباً.

إقبال السفر

وتوقع مأمون حميدان، المدير العام لشركة «ويجو» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والهند، المزيد من الإقبال على السفر إلى دبي بعد الإعلان عن إعفاء المسافرين القادمين من الوجهات الست من إجراء الفحص المسبق لكورونا.

وأضاف أن هذه الخطوة الهامة تتزامن مع الدخول في موسم العطلات واحتفالات رأس السنة الميلادية، حيث بدأ الكثير من المسافرين بالتخطيط لعطلاتهم، إلى جانب قيام معظم شركات الطيران حول العالم باستئناف المزيد من الرحلات، وهو ما يشير إلى إقبال كبير متوقع على السفر من وإلى دبي.

زيادة الطلب

وقال رياض الفيصل، المختص في قطاع السفر، إن الإعفاء الجديد يساهم في تسهيل إجراءات السفر للمسافرين القادمين من الوجهات الست، الأمر الذي من شأنه زيادة الطلب على السفر من وإلى دبي خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن حركة السفر الجوي إلى دبي تواصل الارتفاع التدريجي مع تزايد توافد السياح الدوليين من العديد من الأسواق العالمية.

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