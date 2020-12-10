فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى عاصمة الشيشان

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت فلاي دبي أمس تسيير رحلات إلى غروزني، عاصمة جمهورية الشيشان في الاتحاد الروسي. وستعمل الرحلات بين مطار دبي الدولي ومطار غروزني (GRV) مرتين أسبوعياً اعتباراً من 17 ديسمبر. وستكون فلاي دبي أول شركة طيران تقدم رحلات مباشرة على هذا المسار من الإمارات.

وتشغّل فلاي دبي رحلات إلى روسيا منذ 2010 وتوفر للمسافرين من الإمارات وعبر شبكة فلاي دبي وطيران الإمارات المشتركة سهولة الوصول إلى موسكو والمدن الروسية الكبرى الأخرى. وتعمل الناقلة على زيادة عملياتها بشكل مطرد منذ يوليو وتواصل تشغيل جميع رحلات الشحن ورحلات العودة إلى الوطن بالإضافة إلى رحلاتها المنتظمة. ستتيح الخدمة الجديدة لغروزني للمسافرين الوصول إلى دبي ووجهات العطلات الأخرى عبر شبكة الناقلة.

وقال غيث الغيث، الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: منذ بدء عملياتنا في عام 2009، التزمنا بفتح خطوط جديدة للأسواق غير المخدومة برحلات طيران لإتاحة الفرصة لمزيد من الناس للسفر أكثر. ومع استمرار المزيد من الدول في رفع القيود المفروضة على السفر الدولي، فإننا نتوقع زيادة الطلب على السفر خلال موسم العطلات الشتوية.

وتقع غروزني على نهر سونزا، وهي عاصمة جمهورية الشيشان وتعتبر مركز شمال القوقاز.

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