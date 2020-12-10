«جاسر – سيدرا - صامت» مفهوم مبتكر للروبوتات في جيتكس

المصدر: (دبي – فائز بجبوج)

شارك مستشارون محترفون في جيتكس 2020 من خلال زوايا ابتكار عدة لتقديم أفضل التقنيات والابتكارات الحديثة التي تساهم في تقديم خدمات بأعلى جودة وصنع المستقبل وكان الروبوت «جاسر» هو المفهوم الجديد في عالم الروبوتات لما له من مزايا عدة ومبتكرة منها القدرة على متابعة أشخاص عدة في وقت واحد بفضل تقنية كاميرات EI وارتباطها بالهوية الإماراتية.

كما قدمت الشركة أيضاً الروبوت سيدرا Sidra والذي يعتبر أول روبوت للموارد البشرية صنع في الإمارات، ويوفر فرصاً مهمة لتحسين وظائف الموارد البشرية مثل التوظيف وإعداد التقارير وسيعطي الفرصة لمديري الموارد البشرية لتحسين عمل الموظف بشكل عام، وقدمت الشركة أيضاً الروبوت البشري صامت Samet.

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