تدشين تطبيق ميناء عجمان الذكي

المصدر: (عجمان - البيان)

دشن الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، خلال أسبوع جيتكس للتقنية تطبيق ميناء عجمان الذكي، والذي يتيح للمستخدمين المسجلين والمخولين الدخول إلى حرم الميناء بطريقة آمنة وذكية.

حضر حفل التدشين عدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في دائرة ميناء وجمارك عجمان. وأكد رئيس دائرة الميناء والجمارك أن التطبيق يتيح للمتعاملين الدخول الآمن والسريع لحرم الميناء بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات الأمنية وتكاملها وتقليص الزمن المستغرق لدخول الميناء.

وأكد النعيمي أن دائرة ميناء وجمارك عجمان تضع الشركاء والمتعاملين في صدارة أولوياتها لذلك اتخذت زمام المبادرة لإدخال العمليات الرقمية واستخدام التطبيقات الذكية في خدماتها الجمركية والبحرية من أجل القضاء على الحاجة لمراجعات المتعاملين وتبسيط رحلة العميل لضمان تجربة أفضل.

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