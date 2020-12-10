«اقتصادية عجمان» توقع اتفاقية مع «أكشاك»

المصدر: (عجمان - البيان)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، اتفاقية تعاون مع منصة أكشاك الإلكترونية، ضمن مشاركة الدائرة في فعليات أسبوع جيتكس للتقنية، وتنص الاتفاقية على تقديم «أكشاك» لمنتسبي برنامج «ريادة» لمزاولة الأنشطة الاقتصادية من المنازل في الإمارة جميع خدماتها مجّاناً لمدة عام عبر منصّتها.

وقال عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام الدائرة: نعمل على توفير محفّزات وتسهيلات لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، ونسعى لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمار والاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار.

من جانبه، قال فهيم الزبيدي، المدير التنفيذي لأكشاك: تعد أكشاك منصة رقمية ذات رؤية مجتمعية تتبنى مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية، وتهدف إلى استخدام مبادئ ريادة الأعمال للمؤسسات الفردية والصغيرة والمتوسطة.

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