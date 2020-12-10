«إمباور» تجني ثمار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أحرزت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، نجاحات مرموقة على صعيد الذكاء الاصطناعي من خلال استثمارها مبكراً في تطوير بنية تحتية تقنية أهلتها أخيراً لتحقيق إنجازات نوعية غير مسبوقة على صعيد عمليات الإنتاج والعمل عن بعد إلى جانب خدمات المتعاملين.

ويحرك تلك الاستثمارات قناعة المؤسسة ورؤيتها الاستباقية في كيفية التعامل مع التحديات التي يفرضها المستقبل. وجددت «إمباور»، على هامش فعاليات «جيتكس» في دورته الأربعين، التزامها بتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي في عملياتها إلى جانب تطوير تقنيات مبتكرة تحقق إنجازات نوعية غير مسبوقة على صعيد عمليات الإنتاج والعمل عن بعد إلى جانب خدمات المتعاملين.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي للإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، لم تتأخر المؤسسة منذ تأسيسها في الاستثمار والابتكار بهدف إحداث النقلة النوعية في صناعة تبريد المناطق. مضيفاً أن المسألة تتعدى إنتاج وتوزيع طاقة التبريد إلى الحفاظ على ديمومة واستمرارية عمل محطات التبريد بكفاءة عالية دون انقطاع.

الذكاء الاصطناعي

أشار بن شعفار إلى قصب السبق العالمي الذي حققته المؤسسة في محطة تبريد قرية جميرا الدائرية، وهي محطة ذاتية التشغيل وتستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة وتعديل تدفق المياه أوتوماتيكياً، ونظام «سكادا» المتقدم الذي يتيح القدرة على قراءة مليونين من البيانات المتعلقة بأبراج التبريد والمبردات والمحولات وإمدادات المياه وغيرها، كما تستخدم تكنولوجيا تخزين الطاقة الحرارية ومياه الصرف المعالجة الحاصلتين على جوائز عالمية لإنتاج المياه المبردة.

وقال إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي ستسهم في مختلف القطاعات الاقتصادية بنحو 35% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات خلال عام 2030 بحسب مرجعيات دولية متخصصة تجمع، على أن الإمارات باتت واحدة من أفضل الدول المجهزة للاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

مركز تحكم

تُعزز «إمباور»، من كفاءة مركز التحكم والسيطرة بدمج التقنية الجديدة «بيئة العمل الموازية» مع نظام مركز التحكم والسيطرة الخاص بمحطات تبريد المناطق، والتي توفر تقنية جديدة ومراقبة ذكية وشاملة لجميع عمليات محطات التبريد في دبي، حيث تعمل بيئة العمل الموازية «PWE» كنسخة احتياطية مستقلة تماماً لمركز التحكم والسيطرة «CCC» والتي تضمن توفير خدمات سلسة وموثوقة ومستدامة، إضافة إلى مراقبة دقيقة عن بعد لجميع العمليات في محطات تبريد المناطق المختلفة.

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