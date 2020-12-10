«اتصالات» تسلّط الضوء على تقنيات تمكين أصحاب الهمم في جيتكس

المصدر: دبي- البيان

قدمت «اتصالات» خلال مشاركتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 حلولاً مبتكرة للرعاية الصحية تندرج ضمن إطار المسؤولية المجتمعية للشركة، مع التركيز على مفهوم «التكنولوجيا من أجل الخير»، والذي سعت من خلاله إلى تسليط الضوء على التقنيات التعويضية ودورها في توفير مستوى حياة أفضل للمستخدمين من أصحاب الهمم.

وعرض قسم الرعاية الصحية لزواره خلال أيام المعرض حلولاً وأفكاراً مبتكرة تؤكد قدرة التكنولوجيا على تطوير منظومة الرعاية الصحية والارتقاء بها من خلال السحابة، وإنترنت الأشياء، والاتصال الآلي بين الأجهزة M2M، والذكاء الاصطناعي، والبلوك تشين، وأحدث التقنيات والحلول؛ بما في ذلك تلك المعتمدة على شبكة الجيل الخامس 5G، مع التأكيد على أن تلك الحلول تبدأ من الوقاية الصحية، والتشخيص المبكر، وتمتد إلى العلاج والرعاية في الوقت المناسب، ومراقبة الحالة الصحية للمرضى وتمكينهم.

وقال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات»:«(اتصالات) على ثقة بأن إمكانياتها التقنية وحلولها الرائدة والمتميزة أصبحت اليوم ممكناً رئيسياً لتحويل قطاع الرعاية الصحية وتطويره، وبما يسهم في توفير مستوى حياة أفضل للأفراد عبر استخدام التقنيات الصحية المعتمدة على المنصات الرقمية.

ونتيجةً لاهتمامها المتواصل بأصحاب الهمم، فقد حرصت (اتصالات) على إثراء تجربتهم الصحية، من خلال تزويدهم بأدوات ووسائل رعاية صحية تقنية متنوعة ومبتكرة، وبما يتماشى مع استراتيجيتها المتمثلة في (قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات).

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