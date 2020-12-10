«هيئة الاتصالات»: إغلاق 58 ثغرة أمنية في «ويندوز» و«أوفيس»

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

حذرت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة من ثغرات أمنية خطيرة في عدة برامج ومنتجات شهيرة قد تسمح بتنفيذ أوامر برمجية ضارة أو هجمات إلكترونية.

وقال الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي التابع للهيئة، في سلسلة تحذيرات أمنية أمس، إن «مايكروسوفت» أطلقت تحديثاً أمنياً لهذا الشهر تم فيه إغلاق 58 ثغرة أمنية لعدة منتجات منها «ويندوز» وحزمة «أوفيس» ومتصفح «ايدج»، 9 من هذه الثغرات مصنفة كخطرة جداً وقد تؤدي إلى تنفيذ أوامر برمجية خبيثة، ونصحت المستخدمين بتثبيت التحديثات الجديدة عبر الذهاب إلى الإعداد ثم التحديث والأمان.

وذكر الفريق الوطني أن «أدوب» أطلقت تحديثات أمنية لـ «اكسبرينس مانجر» و«بريلدي» و«لايت روم» تم فيها إغلاق 4 ثغرات أمنية، 3 منها صنفت كخطة جداً، وقد تسمح للمهاجم بتنفيذ أوامر برمجية خبيثة، ونصحت المستخدمين بتثبيت آخر التحديثات المصدرة.

وبين الفريص الوطني أن «ساب» أطلقت حزمة تحديثات أمنية أيضاً لهذا الشهر، تم فيها إغلاق عدة ثغرات بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع أو حقن برمجيات خبيثة، كما أطلقت «كيو ان ايه بي» تحديثات أمنية لمجموعة من برامجها تم فيها إغلاق عدة ثغرات بعضها قد تسمح للمهاجم بتنفيذ هجمة البرمجة عبر المواقع أو حقن البرمجيات، كما أطلقت «Apache» تحديثات أمنية تم فيها إغلاق ثغرة أمنية تسمح للمهاجم بالوصول لمعلومات حساسة.

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