7 تخصصات لبرنامج «الرأي الطبي الثاني»

المصدر: (دبي - البيان)

استعرضت هيئة الصحة في دبي، خلال مشاركتها بفعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، برنامج «الرأي الطبي الثاني» ضمن تجربة دبي الصحية، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات المرضى القادمين للعلاج في إمارة دبي وتمكينهم من الوصول إلى أفضل الخبرات الطبية في دبي، والحصول على الاستشارات الطبية المتعلقة بحالتهم المرضية. حيث تغطي الخدمة المجانية 7 تخصصات رئيسية هي: طب النساء والولادة، وطب العظام، والإخصاب، وأمراض القلب، وجراحة الأعصاب، وطب السرطان وعلم الأورام، وطب وعلاج أمراض المسالك البولية.

وأكد محمد المهيري مدير إدارة السياحة الصحية بهيئة الصحة بدبي، أهمية البرنامج الذي يأتي ضمن الجهود المستمرة التي تقوم بها الهيئة لتوفير تجربة استشفاء متميزة للمرضى القادمين من الخارج، وتزويدهم بطريقة سهلة وفعالة للحصول على رؤية واضحة حول حالتهم المرضية من خلال مراجعة التقارير الطبية، والتحقق من التشخيص الطبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز