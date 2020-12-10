«نيابة دبي» تطلق خدمات إلكترونية جديدة

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت النيابة العامة في دبي خدمات إلكترونية جديدة خلال مشاركتها بأسبوع جيتكس للتقنية. ودعت النيابة الجمهور والمهتمين لزيارة منصتها في أسبوع جيتكس للتقنية 2020، والتعرّف على خدماتها الرقمية الجديدة التي أطلقتها، والمتمثلة في «المحفظة الرقمية»، و«مبادرة الملف الذكي للدعوى الجنائية».

وتضاف هذه المبادرات إلى سجل التحوّل الرقمي السريع للنيابة العامة في دبي، حيث تبنّت النيابة الكثير من المبادرات الرقمية التي ترتقي بخدمات المتعاملين إلى آفاق جديدة.

وتُثبت مشاركة النيابة العامة في دبي في جيتكس 2020، في مثل هذه الظروف المتمثلة بتحديات وباء كورونا، وجود المرونة والرشاقة المؤسسية لديها، حيث تعمل النيابة العامة على تعزيز مرونتها المؤسسة وسرعة الاستجابة للمتغيرات، بتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، وضمان استمرار تلك الخدمات بالجودة والكفاءة اللازمة، وتطويرها، وعدم التأثّر بالمتغيرات والطوارئ حتى وإن طال أمدها.

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