«دبي الذكية» تطرح كتاب «أمة رقمية» باللغة العربية

المصدر: دبي - البيان

أطلقت دبي الذكية وبالتعاون مع المؤلفين الدكتور سعيد الظاهري ورانجيت راجان، كتاب «أمة رقمية»، والذي يتناول مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء إطلاق الكتاب الذي يقع في 160 صفحة ضمن فعاليات مشاركة دبي الذكية في أسبوع جيتكس 2020 في نسخته الـ40. ويرصد الكتاب مسيرة التحول الرقمي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتبنيها لمختلف التقنيات التكنولوجية الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، لقيادة دفة الابتكار الرقمي بما يصب في مصلحة الدولة.

وقال يونس آل ناصر، مساعد المدير العام لدبي الذكية، والمدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، «يكمن أحد الأهداف الرئيسة لدبي الذكية في جعل مدينة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة معياراً عالمياً للتحول الذكي، حيث نتطلع على الدوام إلى توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الشركاء وتبني مشروعات مشتركة ونوعية مثل كتاب «أمة رقمية»، والذي يسهم في نشر المعرفة وتبادلها إقليمياً وعالمياً. وكلنا ثقة أن هذا الكتاب سيشكّل منارة مضيئة لمدن ودول العالم في مسيرتها للتحول الرقمي الشامل والمستدام».

مخططات مستقبلية

ويقدم الكتاب في طياته مخططات مستقبلية مبتكرة وخبرات ونجاحات وتحديات خاضتها الدولة خلال مسيرتها المزدهرة للتحول الرقمي، كما يسلط الضوء على ممارسات الإمارات بمجال التكنولوجيا الرقمية واستراتيجيتها، التي من شأنها أن تشكّل دروساً قيّمة للقادة والتنفيذيين والمبتكرين حول العالم، في حقبةٍ تتعالى فيها أصداء التحول الرقمي.

وبأفاد الدكتور سعيد الظاهري، أن كتاب «أمة رقمية» يوثّق رحلة التحول الرقمي في الإمارات، ويبرز رؤية وفكر القيادة الرشيدة وطريقة عمل القيادات المسؤولة عن تنفيذ الاستراتيجيات والمبادرات الرقمية. ويتحدث عن الانجازات وكيف تحققت والتحديات التي واجهت الدولة وكيف تم التغلب عليها، كما يوفر دروساً يستفيد منها المسؤولون وقيادات التحول الرقمي في العالم أجمع. ونحن سعداء بما حققته النسخة الانجليزية للكتاب، حيث كان من أفضل الكتب التكنولوجية مبيعاً على موقع أمازون ونتأمل كذلك أن تحقق النسخة العربية منه نفس الانجاز.

الإنجازات الراهنة

ويتضمن كتاب «أمة رقمية» نظرة عن كثب حول الإنجازات الراهنة التي جاءت وليدة عقود من النجاحات الاقتصادية والمجتمعية، إلى جانب عدد من المقابلات الحصرية مع ما يزيد عن عشرين شخصية من القادة والرواد في القطاعين الخاص والعام، من جهات مثل: دبي الذكية، هيئة الطرق والمواصلات، اتصالات، مؤسسة دبي للمستقبل، شركة آي بي إم، شرطة دبي، وإعمار وغيرها. كما يتناول هذا العمل، التحديات التي تواجه ريادة الدولة لركب المستقبل الرقمي.

كما يلقي الكتاب الضوء بشكل معمق على استراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، للتحول الرقمي بشكل أكثر شمولية، بما في ذلك استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والحوكمة الرقمية إلى خدمات تكنولوجيا المال وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز