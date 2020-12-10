«شرطة وجمارك دبي» توقعان مذكرة تفاهم لتطوير العمل المشترك

المصدر: دبي - البيان

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مذكرة تفاهم مع دائرة جمارك دبي لتعزيز وتطوير التعاون في مجالات العمل المشتركة بما يساهم في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية واستراتيجية حكومة دبي في تعزيز الأمن والأمان، وذلك خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020.

ووقع المذكرة عن القيادة العامة لشرطة دبي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، وعن جمارك دبي، منصور المالك المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات بحضور موظفي الجانبين.

وقال اللواء المنصوري: «إن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من حرص الطرفين على بناء وتعزيز أواصر التعاون بينهما بشكل فعال وتوفير شراكة متميزة في مجالات العمل المشتركة وفق نظام مؤسسي يكفل تطوير وتعزيز هذه العلاقات بما يصب في مصلحة المجتمع وتحقيق الأجندة الوطنية واستراتيجية حكومة دبي في تعزيز الأمن والأمان للوطن والمواطن».

وأثنى منصور المالك على التعاون الوثيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، مؤكداً أن توقيع مذكرة التفاهم في عام الاستعداد للخمسين يأتي في إطار حرص الطرفين على الارتقاء بالعلاقات المشتركة إلى آفاق أكثر تطوراً.

وتنص المذكرة على تطوير أنشطة العمل بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بالربط الاستراتيجي، والعمل المؤسسي المتكامل عبر ربط العمليات المشتركة، وقياس ومتابعة مؤشرات العمل، والابتكار في الخدمات وتطبيق أفضل الممارسات في الاختصاصات المشتركة.

حرص

أشار اللواء خليل المنصوري إلى حرص القيادة العامة لشرطة دبي وبتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز التعاون مع مختلف الدوائر الحكومية بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجانبين سعياً نحو تكامل الجهود وتبادل الخبرات وتنمية المبادرات والمشاريع المشتركة.

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