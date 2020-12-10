وزارة تنمية المجتمع تعتمد خدمة «العقد الذكي لمنح الزواج» الإلكترونية

المصدر: دبي - نورا الأمير

اعتمدت وزارة تنمية المجتمع خدمة «العقد الذكي لمنح الزواج» ضمن مجموعة خدماتها المتطورة في «منظومة البلوك تشين»، تماشياً مع التوجهات الحكومية الذكية ووفق رؤية تطوير الخدمات وتجويدها، وذلك تسهيلاً على الشباب المقبلين على الزواج لإتمام الإجراءات بسهولة ويُسر وبحلول إلكترونية وذكية.

وتقوم خدمة «العقد الذكي» بالتدقيق على مراحل طلب منحة الزواج، والتأكد من استيفاء جميع المتطلبات والاشتراطات، من طالب المنحة أو المتقدم ضمن العقد ما يحقق تسريع وتيرة الحصول على الموافقة وصرف المنحة لمستحقيها، وذلك في انسجام تام مع توجه وزارة تنمية المجتمع نحو دعم منظومة الخدمات الإلكترونية الذكية بما يحقق الرفاهية والاستقرار للمجتمع.

وتهدف منح الزواج التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع للشباب إلى مساعدة الشباب على بداية حياتهم الزوجية والأسرية باستقرار وطمأنينة وأمان، إلى جانب رفع الوعي لديهم بجوانب الحياة الأسرية بعد الزواج، وتشجيعهم على الاستفادة من المنحة في ضروريات الزواج والبناء السليم للمستقبل. وتدعم وزارة تنمية المجتمع الاستقرار الأسري والمادي وتنشر دائماً الوعي بين الشباب والفتيات وفي المجتمع، بأهمية استثمار الإمكانيات المادية من أجل واقع أفضل وبما يخدم صالح المستقبل.

وتُصرف منحة الزواج وفقاً لعدد من الشروط، أهمها أن يكون المتقدّم وزوجته من مواطني الدولة، وألا يقل سن الزوج عن 21 عاماً، وسن الزوجة عن 18 عاماً عند عقد الزواج، وأن يكون المتقدم غير قادر على نفقات الزواج أو من ذوي الدخل المحدود، ولا يتجاوز صافي الدخل 25 ألف درهم بعد استقطاع بدل التقاعد والسكن إن وجد، وأن يقدم طلب المنحة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ عقد الزواج والالتزام بحضور دورات «إعداد» التي تنظمها وزارة تنمية المجتمع، فيما تتيح الوزارة إمكانية الحصول على منحة الزواج من خلال التقدّم بطلب الحصول على المنحة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة:

www.mocd.gov.ae

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