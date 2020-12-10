«جمارك دبي» تكرّم الفائزين في تحدي «داتاثون الفرضة»

المصدر: دبي - البيان

كرّمت جمارك دبي على هامش فعالياتها في معرض «جيتكس 2020» الفائزين في تحدي البيانات المفتوحة «داتاثون الفرضة» - المسابقة التي أطلقتها بالتزامن مع المعرض - لمشاركة فئات المجتمع في تصميم المشاريع والابتكارات المستقبلية تماشياً مع رؤية حكومة الإمارات بمشاركة جميع أفراد المجتمع في تصميم الخمسين عاماً المقبلة.

وتحرص جمارك دبي سنوياً على تنظيم مسابقة تعتمد على التقنيات الحديثة خلال «جيتكس»، حيث أطلقت العام الماضي «هاكاثون الذكاء الاصطناعي» وحصد مشاركات واسعة وأسفر عن ثلاثة ابتكارات نوعية.

وسلّم أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الفائزين من الفئات الثلاث «فئة موظفي جمارك دبي وفئة الجمهور وفئة الطلاب» الجوائز وشهادات التقدير في منصة الدائرة بالمعرض، معرباً عن سعادته البالغة بالمشاركة الفاعلة لجميع الفئات في التحدي.

وقال جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي إن الدائرة تتطلع إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للتكنولوجيا والبيانات لتشجيع الابتكار وتطوير مشاريع تسرّع الإجراءات الجمركية وتدعم التجارة وتسعد المسافرين لتحقيق أهداف الدائرة المستقبلية. مؤكداً الحرص على إشراك أفراد المجتمع في الخروج بابتكارات تعزّز من جهود الدائرة في مجال تطوير القطاع الجمركي محلياً وعالمياً.

البيانات المفتوحة

أطلقت جمارك دبي تحدي «داتاثون الفرضة» لتطوير برمجيات وأنظمة مبتكرة عبر استخدام البيانات المفتوحة لجمارك دبي المتوفرة على «دبي بالس»، ويعد هذا التحدي تجمعاً للمتخصصين في البيانات المفتوحة من مهندسين وخبراء ومبرمجين للإسهام في إيجاد حلول رقمية يستفيد منها القطاع الجمركي، ويهدف التحدي إلى تحقيق أعلى استفادة ممكنة من البيانات المتاحة إلى جانب تعزيز دور البيانات المفتوحة في تحفيز النمو الاقتصادي.

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