«دو» ودبي الذكية تطلقان منصة تأجير عقارية رقمية تضم 4 جهات في الدولة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ومؤسسة حكومة دبي الذكية (SDGE)، الذراع التقنية لمبادرة دبي الذكية، عن إطلاق منصة رقمية جديدة لتأجير الأصول العقارية وأتمتة العمليات بين 4 جهات رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء الإعلان عن إطلاق المنصة على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020.

وستعمل المنصة الجديدة من خلال توفيرها حلقة ربط بين مؤسسة حكومة دبي الذكية و«مجموعة وصل للعقارات» ودائرة الأراضي والأملاك في دبي وبنك الإمارات دبي الوطني، على تعزيز تكامل وكفاءة عمليات هذه الكيانات.

وتقدم منصة «بلوك تشين إيدج من دو» تجارب وحلولًا رقمية سلسة تضمن إمكانية توسيع نطاق الخدمات بما يتماشى مع تطورات الأعمال وتمكين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية من المساهمة في رحلة الإمارات نحو المستقبل الرقمي القائم على المعرفة ودعم استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في دو: «نؤكد في دو التزامنا بالعمل على قيادة التحول الرقمي في دولة الإمارات وتقديم الدعم للجهات الحكومية في مساعيها نحو إرساء أسس متينة تضمن لها مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي».

وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «تشكل المنصة التي جرى تطويرها بالاعتماد على منصة «دو بلوك تشين إيدج» ومنصة «دبي بالس» إنجازاً جديداً يضاف إلى الإنجازات السابقة لـ«دبي الذكية» في مساعيها لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم. وستسهم المنصة في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات المشتركة في المنصة لسكان دبي ودولة الإمارات».

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