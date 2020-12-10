«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف منطقة برية على «أوكسيدنتال»

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس توقيع اتفاقية استكشاف حصلت بموجبها شركة «أوكسيدنتال» الأمريكية على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم 5» في أبوظبي. ويأتي هذا الإعلان بعد إقرار المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي لهذه الاتفاقية وموافقته الشهر الماضي على بدء ترسية مناطق جديدة لاستكشاف النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في 2019.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وفيكي هولوب، رئيسة مجلس الإدارة والرئيسة التنفيذية لشركة «أوكسيدنتال».

وقال الدكتور سلطان الجابر: «تأتي ترسية هذا الامتياز تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد النفط والغاز في أبوظبي، ويسرنا أن نتعاون مجدداً مع (أوكسيدنتال) في هذه الاتفاقية التي تعزز التعاون القائم بيننا، وتسهم في توثيق الشراكة الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في مجال الطاقة، كما أنها تؤكد على الجاذبية الكبيرة لموارد أبوظبي غير المستكشفة من النفط والغاز، وقدرة أدنوك على الاستمرار في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بفضل بيئة الأعمال الموثوقة والمستقرة في دولة الإمارات رغم ظروف السوق الاستثنائية».

وأضاف:«جاء اختيار أوكسيدنتال بعد مزايدة اتسمت بالتنافسية الشديدة، وبعد النجاح الذي حققته الجولة الأولى العام الماضي ضمن استراتيجية إصدار تراخيص لمناطق جديدة بهدف تسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد النفط والغاز في أبوظبي، وترسيخ دورها مزوداً موثوقاً للطاقة في العالم على المدى البعيد».

وبموجب الاتفاقية، تحصل «أوكسيدنتال» على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف وتستثمر 514 مليون درهم (140 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة. وستقوم أوكسيدنتال باستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البرية رقم5» التي تغطي مساحة تبلغ 4212 كيلومتراً مربعاً في جنوب شرقي مدينة أبوظبي.

وبعد اكتشافات ناجحة ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، ستحصل «أوكسيدنتال» على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء مرحلة الاستكشاف.

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