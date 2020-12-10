3.8 مليارات درهم مكاسب الأسهم المحلية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

استكملت الأسهم وتيرة صعودها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي نحو 3.8 مليارات درهم مع مواصلة المؤشرات اختراق قمم جديدة مستفيدة من معنويات إيجابية إزاء التقدم المستمر في تطوير لقاحات فعالة ضد «كوفيد 19».

وصعد سوق دبي 0.29% أو ما يعادل 7.23 نقاط ليغلق عند 2539.63 نقطة مواصلاً الزحف نحو تحقيق قمة جديدة هي الأعلى منذ نهاية فبراير بدعم رئيسي من أسهم البنوك والنقل، فيما زاد سوق أبوظبي 14.6 نقطة أو ما نسبته 0.29% ليصل إلى 5076.99 نقطة بالغاً أعلى مستوياته منذ 17 فبراير الماضي مدفوعاً بمكاسب البنوك والطاقة والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 905.3 ملايين درهم موزعة بواقع 451.2 مليوناً في دبي و454.12 مليوناً بأبوظبي، وجرى تداول 692.7 مليون سهم منها 547.39 مليوناً في دبي و145.3 مليوناً بأبوظبي، من خلال تنفيذ 9946 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.85% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 1.39% و«دبي الإسلامي» 0.44%، وزاد قطاع النقل 0.4% مدفوعاً بارتفاع «أرامكس» 0.71%، فيما استقر «الخليج للملاحة» و«العربية للطيران» دون تغيير.

وانخفض قطاع العقار 0.11% مع تراجع «إعمار للتطوير» 2.41% و«إعمار مولز» فيما ارتفع «إعمار العقارية» 0.27%، و«الاتحاد العقارية» 2.04%، ونزل قطاع الاستثمار 2% بضغط تراجع «سوق دبي المالي» 2.14% و«دبي للاستثمار» 2.08%، فيما استقر «شعاع».

وهيمن «إعمار» على النشاط مستقطباً 106.4 ملايين درهم، يليه «الاتحاد العقارية» 53.7 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 35 مليوناً. وحقق «مصرف عجمان» أكبر وتيرة صعود بنسبة 2.6%، فيما كان «أمان» الأكثر انخفاضاً بنحو 3.6%. ومال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء بصافي استثمار 36.6 مليون درهم، فيما اتجه العرب والمواطنون نحو التسييل.

سوق أبوظبي

دعم ارتفاع سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.32% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.46% و«أبوظبي الإسلامي» 0.21% و«أبوظبي التجاري» 0.16%، وزاد قطاع الاتصالات 0.7% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بذات النسبة، وارتفع قطاع الطاقة 0.58% بعد نمو «أدنوك للتوزيع» 0.85% و«طاقة» 0.65% و«دانة غاز» 0.28%.وزاد قطاع الاستثمار 0.15%، بينما انخفض قطاع العقار 0.83%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 96.05 مليون درهم، يليه «الدار» 89.6 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 83.9 مليوناً. وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 2.22%، فيما كان «تكافل» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.83%. ومال المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء بصافي استثمار 33.8 مليون درهم، فيما اتجه الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

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إفصاحات

★ أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع» تأجيل اجتماع مجلس الإدارة الذي كان مقرراً عقده أمس لمناقشة مسائل عامة متعلقة بالأعمال إلى إشعار آخر.

★ قررت «بي إتش مباشر» إنهاء التعاقد باتفاقية مزود السيولة لشركة الاتحاد العقارية بعد اتفاق الطرفين في 30 نوفمبر 2020.

★ دعا كل من بنك الإمارات للاستثمار وشركة دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين، المساهمين المستحقين للتوزيعات النقدية عن الفترة ما قبل 1 مارس 2015 للتأكد من استحقاق التوزيعات ليتم صرف الأرباح.

★ أعلنت «أجيليتي للمخازن العمومية»، المدرجة في بورصتي دبي والكويت أن هيئة رقابة الأدوية التابعة لوزارة الصحة الماليزية قد وافقت على اعتماد عقار أفيجان في علاج مرضى «كوفيد 19»، حيث وقعت شركة زميلة لأجيليتي اتفاقية لتصنيع العقار وتوزيعه.

★ صادق مجلس إدارة «طيران أبوظبي» على ميزانية الشركة لعام 2021.

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