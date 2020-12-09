أسطورة الكوميديا جون كليز يتحدث عن الإبداع في رابع أيام جيتكس

المصدر: دبي - البيان

شهد رابع أيام «أسبوع جيتكس للتقنية» في نسخته الأربعين -الحدث التقني الرائد على مستوى المنطقة والذي يعد الأول والوحيد على مستوى العالم الذي تمت إقامته واقعياً في عام 2020- مشاركة عدد من مشاهير الشخصيات من بينهم جون كليز الذي طرح رؤيته حول الإبداع، كما شارك ديزسو مولنار قصته لتأسيس أول اتحاد لسباقات السيارات الطائرة وطرح رؤيته حول مستقبل التنقل.

عمر مديد من الإبداع

شارك الممثل وكاتب السيناريو والمنتج المشهور عالمياً جون كليز في فعاليات جيتكس لنجوم المستقبل من على منصة 10X حيث شارك مع الجمهور استراتيجياته الشخصية التي تمكنه من التفكير الإبداعي طوال حياته.

وقال كليز الذي أعاد ابتكار الكوميديا مراراً وتكراراً، وتابعته أجيال متعاقبة لمشاهدة مسلسلات كوميدية شهيرة وأفلام حققت نجاحات كبيرة مثل Monty Python و Fawlty Towers و A Fish Called Wanda: «لن يتيح لك النظر باستمرار إلى ساعتك الحصول على أفكار إبداعية قم بإنشاء مساحة مقدسة خاصة بك لا يقاطعك فيها أحد، أغلق نفسك ضمن حدود الوقت، لا تفكر في أي شيء ولا حتى قطتك، أو لماذا تؤلمك ركبتك».

«عندما تراودني تلك الأفكار، أقوم بكتابتها على ورقة لاصقة، وأضعها جانباً، وبهذه الطريقة تختفي. وعندما تصبح الأفكار أكثر وضوحاً وعندما يتم اختبارها، يمكنك حينئذٍ أن تحسم أمرك وتعرف ما إذا كانت تلك الأفكار ستنجح أم لا.

لا تدع عقلك الانتقادي يتدخل مبكراً جداً في تلك المرحلة. الطريقة التي نتخيل بها الأشياء يعتريها الإهمال. فرؤوسنا مليئة بالهراء والتوافه لأن عقلنا مثل قرد ثرثار».

سباقات السيارات الطائرة

وقدم «ديزسو مولنار»، المبتكر وقائد الطائرات ومؤسس اتحاد سباقات السيارات الطائرة مشاركة ملهمة لجمهور جيتكس وشجعهم على مواصلة الابتكار.

وقال مولنر الذي ساعد وهو في عمر الـ19 على بناء أول صاروخ فضائي بتمويل خاص لصالح شركة ترواكس الهندسية، إحدى أول الشركات الخاصة في مجال الرحلات الفضائية الخاصة: «نحن لا نحاول تقديم حل لمشكلة المرور.

ولذا نأمل أن نتفادى الزحام بالتحليق فوقه. نريد أن نمتلك القدرة على الطيران نحو منطقة مزدحمة ومن ثم قيادة السيارة للخروج منها».

وضمن مساعيه لتعزيز تطور التنقل الشخصي وتعزيز المركبات خفيفة الوزن لتقليل تأثير السفر العالمي، أضاف مولنار: «إن السيارة الطائرة بالنسبة للكثيرين تظل مفهوماً مجرداً. فهي مزيج بين دراجة نارية طائرة وسيارة طائرة، لكننا نعمل على تطوير شيء يشبه إلى حد بعيد «جايروكوبتر».

«اتصالات» تسجل أعلى سرعة في العالم

وأعلنت «اتصالات» أنها تمكنت من تحقيق إنجاز عالمي كبير عبر إحرازها أعلى سرعة تحميل على شبكة الجيل الخامس وصلت إلى 9,1 غيغابت بالثانية.

تم تحقيق الإنتاجية من خلال تجميع نطاقات طيف تجارية متعددة من n78 (3.5 غيغا هرتز) و n41 (2.6 غيغا هرتز) وموجة ملليمتر n258 (26 غيغا هرتز). تم تحقيق ذلك من خلال نموذج أولي لجهاز 5G يجمع النطاقات الثلاثة.

وتمكنت «اتصالات» من الوصول إلى هذه السرعة الفائقة من خلال دمج حزم متعددة من الطيف الترددي n78 (3.5 غيغا هرتز) وn41 (2.6 غيغا هرتز) والموجة المليمترية n258 (26 غيغا هرتز) بواسطة نموذج أولي لشبكة الجيل الخامس يرتكز على دمج تلك الترددات الثلاثة.

وقال المهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس لشبكات الهاتف المتحرك في «اتصالات»: «نحن فخورون بهذا الإنجاز البارز وغير المسبوق عبر إحراز «اتصالات» لسرعة تحميل بلغت 9.1 غيغابت بالثانية على شبكة الجيل الخامس، حيث تعد هذه السرعة القياسية الأعلى على مستوى العالم عبر شبكة الجيل الخامس وستكون ذات تأثير حيوي على مختلف القطاعات.

ويجسد هذا الإنجاز حرص «اتصالات» المتواصل على تلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة للمشتركين، وقطاع الأعمال، والأتمتة، والألعاب على شبكة الإنترنت».

ومن أبرز ما يعرضه جناح «اتصالات» هذا العام السيارة الكهربائية بالكامل والمتصلة بالإنترنت Vision iNEXT من BMW، ودراجة Vision من BMW وهي دراجة كهربائية تشكل نقلة نوعية في مستقبل الدراجات الكهربائية.

وتعمل «اتصالات» بالشراكة مع BMW لتوفير الشرائح الإلكترونية eSIM لهذه التقنيات عبر ربطها لاسلكياً بمنصة ConnectedDrive للمركبات بهدف تحسين تجارب العملاء.

ويضم جناح «اتصالات» أيضاً التاكسي الجوي والكهربائي بالكامل SA-1، والذي طورته شركة هيونداي بالتعاون مع «أوبر»، وبإمكانه أن يحلق لمسافة 100 كم وبارتفاع من 1000 إلى 2000 قدم.

«عنكبوت» تتعاون مع هواوي

وقعت هواوي وشبكة الإمارات الوطنية المتقدمة للتعليم والبحوث «عنكبوت» والتي تزود المؤسسات الأكاديمية بخدمات الاتصال بالشبكات التعليمية في جميع أنحاء العالم، مذكرة تفاهم على هامش أسبوع جيتكس للتقنية 2020.

وسيتعاون الطرفان بموجب المذكرة على تعزيز واحدة من التقنيات الرائدة في الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط لتوفير التعليم بالاعتماد على الحوسبة السحابية.

وتنص المذكرة على أن تكون هواوي شريكاً استراتيجياً لشبكة عنكبوت لتزويدها بحلول الحوسبة السحابية على المدى الطويل والحلول التقنية الشاملة. وكانت قد تعاونت «عنكبوت» مع هواوي في وقت سابق من العام الحالي على بناء مركز بيانات تعليمي معرّف بالبرمجيات بالاعتماد على الحوسبة السحابية.

وبعد المرحلة الأولى التي تضمنت تصميم حل الحوسبة السحابية، سيعمل الطرفان على نشر الخدمات الحالية بالاعتماد على حل التخزين Huawei Cloud Stack وهو مركز بيانات معرّف بالبرمجيات، ما سيسهم في تعزيز مكانة الإمارات العربية المتحدة كدولة رائدة في توفير الخدمات التعليمية وإنجاز التحول الرقمي.

وسيتيح مركز البيانات المعرّف بالبرمجيات لشبكة عنكبوت توفير خدمات وتقنيات مبتكرة للمعلمين في الإمارات وبقية دول المنطقة.

وقال ديفيد شي، رئيس مجموعة أعمال «هواوي إنتربرايز» لقطاع المشاريع والمؤسسات في الشرق الأوسط: «لطالما كانت شبكة عنكبوت رائدة في اعتماد أحدث حلول وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تسهم في تحسين خدمات المؤسسات التعليمية والأكاديمية.

ونحن فخورون بتعزيز تعاوننا مع عنكبوت، حيث عملنا معاً في السابق على إنشاء مركز البيانات يعتمد على الحوسبة السحابية. ويسعدنا أن نسهم في تحقيق رؤية عنكبوت التي تهدف إلى إنجاز التحول الرقمي في القطاع التعليمي في الإمارات العربية المتحدة».

أﭬايا تبث أنشطتها

بفضل البنية التحتية المتطورة في جيتكس، فضلاً عن البيئة المناسبة اللازمة لتقديم تجربة هجينة، قامت «أﭬايا» ببث مباشر من منصتها إلى أكثر من 150 مدينة في جميع أنحاء العالم، لتعرض لعملائها وشركائها تقنيات «أﭬايا» الموجودة في جناحها. وقد مكّن هذا عملاء وشركاء «أﭬايا» الذين لم يتمكنوا من السفر بسبب الظروف من خوض تجربة جيتكس افتراضياً.

وعلى مدار أيام الحدث، أصدرت «أﭬايا» بيانات إعلامية مع عملائها وشركائها بهدف تحويل تجارب العملاء والموظفين في القطاعات الرئيسية. وأعلنت «أﭬايا» عن شراكة مع شركة الاتصالات الباكستانية (PTCL) بخصوص QTaleem، وهي منصة تعليمية رقمية جديدة يتم إطلاقها في باكستان.

كما أطلقت الشركة رحلة تحول لتجربة العملاء ستستمر لعدة سنوات مع بنك الخليج، أحد البنوك الرائدة في الكويت.

وكشفت عن مشروع مع المستشفى الأمريكي بدبي والذي يعمل على تحسين تجارب المرضى من خلال خدمات مركز الاتصال الرقمي التي تقدمها «أﭬايا». واستكمالاً لشراكتهما التي تم إطلاقها في جيتكس 2019، أعلنت «أﭬايا» وبتلكو عن تحقيق نمو ملحوظ في عمليات مركز الاتصال القائم على السحابة والاتصالات الموحدة في مملكة البحرين.

وقال نضال أبو لطيف رئيس أﭬايا العالمية: «يعد جيتكس هذا العام حدثاً بارزاً واستثنائياً، ونحن في «أﭬايا» فخورون بالدور الذي لعبناه في إعادة التركيز على المستقبل.

وقد كان لمشاركتنا في جيتكس 2020 ثمارها حيث أسسنا علاقات عمل جديدة وعززنا شراكاتنا القائمة، وقدمنا ابتكارات تصل فوائدها للجميع سواء مؤسسات وأفراد في جميع أنحاء المنطقة والعالم.

وقد جاء الحدث في أفضل توقيت حيث نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة لمفهوم «العمل من أي مكان»، وقد أثبتت دراسة بعنوان «مستقبل العمل» أعدتها دبي الذكية أن الموظفين لم يعودوا يتوقعون أن يتم ربطهم بمواقع ثابتة.

وهذا يرتبط مباشرة برؤيتنا الخاصة تجاه عالم العمل الجديد، والذي سيرشدنا نحو ابتكارنا وعلاقاتنا ومدى توافقنا مع المستقبل.

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