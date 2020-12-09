اقتصادية عجمان توقع اتفاقية مع «أكشاك»

المصدر: عجمان - البيان

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، اتفاقية تعاون مع منصة أكشاك الإلكترونية، ضمن مشاركة الدائرة في فعليات أسبوع جيتكس للتقنية.

تأتي الاتفاقية نتيجة لنمو التجارة الإلكترونية التي يشهدها العالم والدولة، ولتعزيز الشراكة القائمة مع القطاع الخاص، ولتشجيع المبدعين والموهوبين أصحاب المشاريع المنزلية لبيع منتجاتهم وتحويلها لتجارة إلكترونية رائدة، وتنص الاتفاقية على تقديم «أكشاك» لمنتسبي برنامج «ريادة» لمزاولة الأنشطة الاقتصادية من المنازل في الإمارة جميع خدماتها مجّاناً لمدة عام عبر منصّتها.

وقال عبد الله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية: نعمل على توفير محفّزات وتسهيلات لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، ونسعى لتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لدعم الاستثمار والاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف: تساهم الاتفاقية في رفع مبيعات منتسبي برنامج ريادة من خلال عرض منتجاتهم عبر منصّة أكشاك الإلكترونية، حيث تتيح المنصّة ربط البائعين بالباحثين عن منتجات متميزة، كما تساهم في التسويق والترويج لتجارتهم المنزلية، بالإضافة إلى تدريب منتسبي برنامج ريادة وتطوير مهاراتهم.

من جانبه، قال فهيم الزبيدي، المدير التنفيذي لأكشاك: تعد أكشاك منصة رقمية ذات رؤية مجتمعية تتبنى مفهوم ريادة الأعمال الاجتماعية، وتهدف إلى استخدام مبادئ ريادة الأعمال للمؤسسات الفردية والصغيرة والمتوسطة، وتحقيق الربح المادي والقيمة الاجتماعية للمجتمع.

وفي ظل التحديات التي تواجه التجارة المنزلية في مواقع التواصل الاجتماعي، تُعزّز منصة أكشاك مفهوم التحول الإلكتروني والتغلب على التحديات التي تواجه التجارة المنزلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف: نطمح بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية بحكومة عجمان لزيادة اكتشاف المواهب في الصناعات المنزلية من خلال زيادة البائعين على المنصة ودعمهم من خلال التسويق والدعم الفني والتقني لزيادة الإنتاج والدخل المساعد.

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