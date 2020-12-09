«لينوفو» تجلب أول حاسوب قابل للطي إلى الإمارات قريباً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «لينوفو» أنّ أحدث ابتكاراتها التقنية وهو حاسوب «ThinkPad X1» القابل للطي، سيصل قريباً إلى الإمارات. يأتي الإطلاق استمراراً لتاريخ لينوفو الوفير بتطوير علامتها التجارية الفرعية ThinkPad، واستلهاماً من أحدث التقنيات القابلة للطي وتقنيات الاتصال الرائدة لتلبية متطلبات العمل السريع والبقاء على اتصال أثناء التنقل.

ويعيد الحاسوب الجديد تصور إمكانات الحوسبة المتنقلة من خلال التحول من شكله المضغوط والقابل للطي إلى شاشة OLED مقاس 13.3 بوصة وبوزن أقل من 1 كغ. وهو مصنوع من سبائك خفيفة الوزن وألياف الكربون، ويوفرX1 القابل للطي قابلية النقل والمتانة ويمتاز بغلاف فوليو الجلدي الذي يمنحه مظهراً متميزاً.

واستغرق تصميم الحاسوب أكثر من أربع سنوات من البحث والتطوير، وأنشئ ليوفر الموثوقية والأداء الممتاز المتوفر في أجهزة ThinkPad. ويتميز الحاسوب الجديد بإطارات متعددة الطبقات لدعم وحماية الشاشة، بينما تضمن آلية المفصل متعددة الوصلات تجربة طي أكثر سلاسة. وخضعت شاشة OLED أيضاً لاختبارات شاملة للأداء والمتانة، بدءاً من الإسقاط إلى النقر بالقلم واختبارات الضغط الديناميكي.

وقال محمد هيليلي، المدير العام لشركة لينوفو في الخليج وشرق إفريقيا: لطالما كان صُنّاع التغيير في دولة الإمارات في طليعة من يتبنون التقنيات الجديدة لتعزيز نموهم، ولهذا يسعدنا إطلاق هذا الحاسوب في السوق المحلية. ويعتبر الحاسوب فريداً لأنه يجمع بين الوزن الخفيف والمتانة ويزيد أيضاً من حجم الشاشة لتحسين الإنتاجية، بالإضافة إلى سهولة حمله في حقيبة صغيرة. ونتطلع إلى رؤية طرق استخدام العملاء في الإمارات لهذا الجهاز لتسريع أداء إنجازاتهم، ونحن على ثقة من التأثير الإيجابي الذي سيحدثه.

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