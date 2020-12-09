تدشين تطبيق ميناء عجمان الذكي

المصدر: عجمان - البيان

دشن الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، خلال أسبوع جيتكس للتقنية تطبيق ميناء عجمان الذكي، والذي يتيح للمستخدمين المسجلين والمخولين الدخول إلى حرم الميناء بطريقة آمنة وذكية.

حضر حفل التدشين عدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام في دائرة ميناء وجمارك عجمان. وأكد رئيس دائرة الميناء والجمارك أن التطبيق يتيح للمتعاملين الدخول الآمن والسريع لحرم الميناء بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات الأمنية وتكاملها وتقليص الزمن المستغرق لدخول الميناء.

‎وأكد أن دائرة الميناء والجمارك تسعى إلى أتمتة كافة الخدمات المقدمة للجمهور، لافتاً إلى أن خدمة تطبيق ميناء عجمان الذكي خطوة تحولية نحو الأتمتة والتطوير الذكي لخدماتنا البحرية والتي تأتي بالتوافق مع رؤية عجمان 2021 التي وضع أسسها واستراتيجيتها صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبرنامج التحول الرقمي لحكومة عجمان 2017 - 2022.

‎وأكد النعيمي أن دائرة ميناء وجمارك عجمان تضع الشركاء الاستراتيجيين والمتعاملين في صدارة أولوياتها لذلك اتخذت زمام المبادرة لإدخال العمليات الرقمية المتطورة واستخدام التطبيقات الذكية في خدماتها الجمركية والبحرية من أجل القضاء على الحاجة لمراجعات المتعاملين وتبسيط رحلة العميل لضمان تجربة أفضل، مشيراً إلى أننا نسعى دائماً للاستفادة من التقنية والتكنولوجيا الحديثة لتسهيل الإجراءات وتقديم أفضل الأساليب الحديثة للجمهور ضمن أعلى المستويات والمعايير العالمية في تقديم الخدمات الرقمية للمتعاملين.

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