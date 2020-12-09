«دو» ودبي الذكية تطلقان منصة تأجير عقارية رقمية تضم 4 جهات في الدولة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، ومؤسسة حكومة دبي الذكية (SDGE)، الذراع التقنية لمبادرة دبي الذكية، عن إطلاق منصة رقمية جديدة لتأجير الأصول العقارية وأتمتة العمليات بين 4 جهات رائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وجاء الإعلان عن إطلاق المنصة على هامش فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020.

وستعمل المنصة الجديدة من خلال توفيرها حلقة ربط بين مؤسسة حكومة دبي الذكية و«مجموعة وصل للعقارات» ودائرة الأراضي والأملاك في دبي وبنك الإمارات دبي الوطني، على تعزيز تكامل وكفاءة عمليات هذه الكيانات، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وعملت دو ومؤسسة حكومة دبي الذكية على تطوير منصة بيانات متعددة الأغراض ضمن إطار منصة «دبي بالس»، والتي توفر خدمات التحليل والبيانات الضخمة وخدمات الحوسبة والتخزين الآمنة لتستفيد منها مختلف الهيئات والجهات الحكومية في الإمارة.

وستعتمد الخدمات التي توفرها المنصة الرقمية الجديدة على منصة «بلوك تشين إيدج من دو» ومنصة دبي بالس، وستكون جميع الخدمات مرتبطة بعقد إيجار رقمي يتم استلامه في غضون بضع دقائق بعد إتمام الطلب رقمياً.

وتقدم منصة «بلوك تشين إيدج من دو» تجارب وحلولًا رقمية سلسة تضمن إمكانية توسيع نطاق الخدمات بما يتماشى مع تطورات الأعمال وتمكين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية من المساهمة في رحلة الإمارات نحو المستقبل الرقمي القائم على المعرفة ودعم استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021 واستراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية.

وقال فريد فريدوني، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال الجديدة والابتكار في دو: «نؤكد في دو التزامنا بالعمل على قيادة التحول الرقمي في دولة الإمارات وتقديم الدعم للجهات الحكومية في مساعيها نحو إرساء أسس متينة تضمن لها مواكبة متطلبات المستقبل الرقمي.

ونحرص في هذا الإطار على تسخير كافة مواردنا وخبراتنا واعتماد نهج استباقي يسهم في تعزيز التميز في الأعمال ويدفع عجلة الابتكار في الخدمات والحلول والمنصات التي يمكنها المساهمة في دعم رؤية القيادة الرشيدة للمستقبل وتعزيز جودة حياة سكان الإمارات.

ويسرنا التعاون مع مؤسسة حكومة دبي الذكية في مشروع مجموعة وصل السكني، حيث تنسجم أهداف المنصة الجديدة مع أجندة التحول الرقمي واستراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية من خلال توفيرها خدمات رقمية سلسة مصممة لتمكين المستأجرين من إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويُسر».

ومن جهته قال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية: «تشكل هذه المنصة التي جرى تطويرها بالاعتماد على منصة دو»بلوك تشين إيدج«ومنصة»دبي بالس«إنجازاً جديداً يضاف إلى الإنجازات السابقة التي حققتها»دبي الذكية«في مساعيها لجعل دبي المدينة الأذكى والأسعد في العالم.

وستسهم المنصة في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات المشتركة في المنصة لسكان دبي ودولة الإمارات.

ومن خلال العمل معاً لتحقيق تطلعاتنا المشتركة، نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تدشين فصل جديد من المعاملات الرقمية التي تتميز بالسهولة والراحة، مما يساهم في تحسين جودة حياة السكان وتوفير الوقت والجهد عليهم فيما يتعلق بإنجاز التعاملات.

وستعود هذا المنصة بفوائد متعددة على الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية معاً، مما يوضح مدى التأثير الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه التقنيات والخدمات الذكية في المجتمعات».

تُعد منصة بيانات دبي المتكاملة «دبي بالس» بمثابة العمود الفقري ونظام التشغيل الرقمي الذي تستند إليه مجموعات البيانات الضخمة والأكثر قيمة في دبي.

وتتيح المنصة للمستخدمين من الأفراد والجهات الحكومية والشركات في القطاعين الحكومي والخاص الوصول إلى خدمات المدينة والاستفادة من البيانات المتاحة والمشتركة، بما يساهم في تشجيع ثقافة الابتكار وتعزيز جودة حياة السكان ودعم رؤية دبي بأن تصبح المدينة الأسعد في العالم.

والجدير بالذكر أن عمليات المنصة الرقمية الجديدة ستكون تحت إشراف مكتب دبي الذكية والكيانات الأخرى المشتركة فيها، ومن المتوقع انضمام المزيد من الكيانات إلى المنصة في المستقبل القريب.

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