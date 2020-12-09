«سدايا» تستعرض في «جيتكس» منجزات السعودية التقنية في الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

يشهد جناح الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في أسبوع جيتكس للتقنية 2020 تفاعلاً واسعاً نظير الخدمات والتقنيات المتقدمة التي يتم استعراضها.

ويحتضن الجناح كل الجهات التابعة لسدايا وهي مركز المعلومات الوطني ومكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي، حيث تهدف هذه المشاركة إلى استعراض منجزات المملكة في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي والتعرّف على جهودها في ريادة هذا القطاع الحيوي على مستوى المنطقة والعالم.

وتستعرض «سدايا» في جيتكس منظومة «توكلنا» التي قام على تطويرها مركز المعلومات الوطني التابع لها وهو تطبيق معتمد وآمن وموثوق المصدر هدف في مرحلته الأولى إلى إدارة منح تصاريح التجول إلكترونياً خلال فترة منع التجول لمنسوبي الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالإضافة إلى الأفراد، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية، وفي المرحلة الحالية وبعد أن أثبت الكفاءة العالية في عمليات الربط توسع التطبيق في خدماته ليكون منظومة إلكترونية موحّدة تجمع العديد من القطاعات الحكومية مثل: الصحة والتعليم والعدل وغيرها.

كما تستعرض «سدايا» برنامج الهوية الرقمية «السمات الحيوية» الذي يعنى بتمكين الجهات المعنية من التعرف على هوية الأفراد من خلال القياسات الحيوية المميزة ذات العلاقة بالخصائص البشرية مثل بصمات الأصابع وصورة الوجه وقزحية العين وبصمة الصوت والحمض النووي وطريقة التوقيع وطريقة المشي.

على الجانب الآخر من الجناح تستعرض «سدايا» منصة «استشراف»، التي تعنى بتوفير رؤى وتنبؤات مستقبلية لصناع القرار في المملكة عبر استثمار البيانات الضخمة وتطويع قدرات التحليل المتقدمة والذكاء الاصطناعي للوصول إلى آفاق اقتصادية جديدة، بالإضافة إلى تقديم حزمة من المؤشرات والتحليلات التي تساهم في فهم أثر بعض السياسات الاقتصادية ودعم برامج رؤية المملكة 2030. كذلك توفر المنصة تحليلات متقدمة تساهم في تنمية القدرات الوطنية لتوائم متطلبات سوق العمل، فضلاً عن دعم الجهات الحكومية ذات العلاقة في محاكاة الأثر الاجتماعي والاقتصادي والصحي على الفرد في حال تطبيق بعض السياسات أو القرارات المتعلقة بالسلوكيات المختلفة.

وتعنى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بتطوير تقنيات البيانات والذكـاء الاصطناعي وتشجيعها وتنظيمها في المملكة، وذلك ضمن مساعي القيادة الرشيدة للارتقاء بها إلى ريادة الاقتصادات القائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

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