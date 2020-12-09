«دو» تستكشف سُبُل تسخير تقنية الجيل الخامس لتمكين مجتمعات الأعمال

المصدر: دبي - البيان

واصلت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة مشاركتها النشطة والمؤثرة في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، فإلى جانب عرض أحدث ابتكاراتها وحلولها الرقمية على منصتها في الحدث، شاركت دو ممثلة برئيسها التنفيذي للتكنولوجيا، سليم البلوشي، في حلقة نقاش ملهمة على هامش فعاليات المعرض، ضمت نخبة من الخبراء على مستوى القطاع وحملت عنوان «استراتيجيات المشغلين لتسخير إمكانيات الجيل الخامس لدعم نجاح الأعمال»، حيث تركزت الجلسة حول مناقشة استراتيجيات مشغلي خدمات الاتصال في عصر الجيل الخامس والمتطلبات التي فرضتها المنافسة في مجال شبكات الجيل الخامس عليهم للاستفادة إلى أقصى حد ممكن من الحلول والتقنيات الجديدة والناشئة لضمان تحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية وتوفير التكاليف.

وتطرق المشاركون في الجلسة إلى مناقشة واستكشاف مدى توافر الأدوات اللازمة في السوق إضافة إلى تحليل مدى توافق هذه الأدوات مع التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية وحوسبة حافة شبكات الجيل الخامس، والجيل السادس من شبكات الاتصال اللاسلكي «واي فاي» إضافة إلى تقنيات تقسيم الشبكة، والمحاكاة الافتراضية لوظائف الشبكات، كما ناقش المشاركون أيضاً الطرق التي يمكن للمشغلين من خلالها ضمان عمليات تخطيط فائقة للشبكة والاستفادة منها مستقبلاً.

وقدمت الجلسة للحضور مجموعة من الرؤى ووجهات النظر الجديدة للإمكانيات التي يمكن أن تقدمها شبكات الجيل الخامس لمجتمعات الأعمال. وشارك في الجلسة إضافة إلى البلوشي من دو؛ كل من محمد مدكور، نائب الرئيس لتسويق الشبكات اللاسلكية العالمية والحلول بشركة هواوي؛ وفادي فرعون، رئيس إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا، والمهندس سعيد الزرعوني، النائب الأول للرئيس - شبكات الهاتف المتحرك في شركة «اتصالات».

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