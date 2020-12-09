توقيع مذكرة تفاهم بين ترانسجارد وهواوي في جيتكس

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة ترانسجارد عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، من شأنها أن تُمَكِّن الشركتين من العمل معاً بشكل أوثق في كبرى مشاريع تكامل الأنظمة الرئيسية.

وفي تعليقه على الحدث قال الدكتور عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ترانسجارد: «إن شراكتنا العريقة مع شركة هواوي ستعزز أكثر قدرتنا على تقديم أحدث الحلول التكنولوجية المبتكرة لعملائنا. فبعد تعاوننا مع شركة هواوي في عام 2019 في مشروع غرفة تحكم رئيسي يتضمن، من بين ميزات أخرى، أحدث تقنيات التعَرُّف على الوجه، نتوقع أن يُتيح لنا هذا النهج التعاوني تقديم حلول أمنية أكثر تطوراً وقوة في مجال البنى التحتية الوطنية الحيوية».

من جهته قال ديفيد شي، رئيس مجموعة «هواوي إنتربرايز» في الشرق الأوسط: «يسرنا ويسعدنا تمتين الشراكة القوية أصلاً بيننا وبين مجموعة ترانسجارد، ونتطلع إلى استكمال خبرات بعضنا بعضاً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والقدرات الخدمية».

وقد جرى توقيع مذكرة التفاهم خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020، أحد معارض التكنولوجيا الرائدة في العالم.

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