دائرة التسجيل العقاري بالشارقة تحتفل بالفائزين بجائزة التميز

المصدر: الشارقة- البيان

احتفلت دائرة التسجيل العقاري في إمارة الشارقة امس بالفائزين بجائزة التميز العقاري التي أطلقتها في فبراير والتي ضمت 24 مشاركاً من المطورين والشركات والمؤسسات والمكاتب العاملة في القطاع العقاري في الإمارة، وذلك بهدف دعمهم وتحفيزهم وإبراز المتميزين منهم.

حضر الحفل عبدالعزيز الشامسي مدير عام الدائرة، وعبدالعزيز آل صالح مدير الدائرة، والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الدائرة، والمستشار حميد العبار مستشار الدائرة.

وأكد عبدالعزيز الشامسي في كلمة خلال الحفل أن القطاع العقاري في الشارقة شهد تطوراً كبيراً ونمواً متواصلاً بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، حفظه الله، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والهادفة إلى توفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري، ومحفزة له على كافة الصعد بحيث غدت الإمارة بفضل هذه الرعاية الكريمة بيئة جاذبة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها.

وأكد حرص الدائرة الدائم على بناء علاقات وثيقة مع المجتمع العقاري في الإمارة، لدورهم الكبير والفعال في تنشيط السوق العقاري، وفتح آفاق جديدة أمامه، ومن هنا جاء طرح هذه الجائزة التي تهدف إلى تحفيز السوق العقاري في الإمارة، ورفع مستوى التنافس بين الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع الحيوي لاقتصاد الدولة، والقضاء على المخالفات العقارية والتقليل منها ما أمكن، وتشجيع الفئات المختلفة العاملة في القطاع العقاري في الإمارة على بذل المزيد من الجهود والتميز في عملها.

وقال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي إن الجائزة جاءت لدعم وتطوير القطاع العقاري في الإمارة ومواصلة مسيرة التميز والإبداع، وبذل المزيد من الجهود لتحفيز القطاع العقاري في الإمارة، وجعله بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية.

وأوضح أن الجائزة ضمت عدداً من الفئات هي: فئة المكاتب العقارية، وفئة أفضل مجلس إدارة اتحاد الملاك، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة شركات خدمات الإشراف العقاري لجمعيات الملاك.

وفي نهاية الاحتفال تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز، حيث فاز بالجائزة عن فئة المكاتب العقارية مكتب بزلينك، ومكتب سالم علي الشامسي للعقارات، ومكتب سما الشارقة، ومكتب صقر الإمارات للعقارات. وعن فئة شركات التطوير العقاري فقد فاز كل من: شركة تلال العقارية، وشركة الثريا العقارية.

أما فئة أفضل مجلس إدارة اتحاد الملاك فقد فاز بها جمعية ملاك برج أبو خمسين، وجمعية ملاك برج المها. وفاز بالجائزة عن فئة شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات الملاك شركة بلوتو لخدمات الإشراف الإداري، وشركة المدير لخدمات الإشراف الإداري.

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