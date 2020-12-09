«بروفيس» تستحوذ على «باسيفيك لإدارة اتحادات الملّاك» في دبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة «بروفيس» لإدارة العقارات استحواذها على شركة «باسيفيك لإدارة اتحادات الملاك» (باسيفيك الإمارات) التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتضيف بذلك نحو 6400 وحدة إلى محفظة «بروفيس» لإدارة اتحادات الملّاك بشكل فوري.

وتقع هذه الوحدات في «مرسى دبي» و«أبراج بحيرات جميرا» و«الخليج التجاري» و«قرية جميرا الدائرية» و«مدينة دبي الرياضية» و«مدينة دبي العالمية»، وتشمل قطاعات متنوعة منها السكنية والتجارية ومحلات البيع بالتجزئة والفنادق والمرافق متعددة الاستخدامات.

وقال جاسم بوصيبع، رئيس مجلس الإدارة في «بروفيس»: تأتي صفقة الاستحواذ هذه بمثابة إنجاز متميز في مسيرة النمو والنجاح التي تخوضها بروفيس عبر تعزيز حصة الشركة في السوق وتوسيع حضورها وقاعدة عملائها.

ونحن على ثقة من أن هذا الاستحواذ سيسهم في تعزيز جهودنا لتزويد عملائنا في مختلف أنحاء دولة الإمارات بالخدمات المصممة خصيصاً لإضافة المزيد من القيمة لسوق العقارات عموماً، وملاّك العقارات والمستأجرين على وجه الخصوص«

وقال إتش. بي. إنجار، الرئيس التنفيذي لشركة»بروفيس«: حرصنا منذ إطلاق عملياتنا في أبوظبي العام الماضي على اتخاذ الخطوات اللازمة لتوسيع حضورنا في الإمارات الأخرى، ومنها افتتاح مقرٍ لنا في دبي والفوز بالعديد من العقود والمشاركة في الفعاليات والمعارض ذات الصلة في الإمارة.

وسيمكننا هذا الاستحواذ الاستراتيجي من تسريع وتيرة طموحاتنا وتعزيز محفظة إدارة اتحادات الملاك لدينا بنسبة 40%، حيث إننا استحوذنا على شركة ناجحة وتتمتع بمكانة راسخة في مجال إدارة اتحادات الملاك.

ونتيجة لصفقة الاستحواذ هذه، أصبحت»بروفيس) تدير اليوم ما مجموعه 22.900 وحدة تابعة لإدارة اتحادات الملاك، إضافة إلى 13.500 وحدة تتولاها إدارة العقارات.

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