«نداء» و«ايرباص» توقعان خلال جيتكس اتفاقية شراكة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي.. عن عقد شراكة مع شركة ايرباص لنشر مجموعة من حلول الاتصالات المتخصصة الخاصة بالأزمات والطوارئ خلال فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2020 الذي تستضيفه دبي حالياً.

وقع الاتفاقية منصور بوعصيبة، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة نداء، ووليد لحود، مدير المبيعات الإقليمي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة سكيور لاند كوميونيكيشنز لدى ايرباص، وذلك خلال حفل رسمي في جناح نداء الذي يستضيف شركة ايرباص.

وتتضمن الاتفاقية تشغيل تطبيقات تاكتيلون آغنت 500 و800 والجهاز تاكتيلون دابات من ايرباص عبر شبكة نداء للجيل الرابع اعتباراً من عام 2021، مما يسهم في تحسين وتسريع عمليات الاستجابة في حالات الأزمات والطوارئ التي تستدعي تنسيق الجهود لضمان السلامة العامة.

وستحظى الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالأمن والسلامة العامة وفرق الاستجابة الأولية والفورية ومنظمو الفعاليات وفرق إدارة العمليات وموظفو المؤسسات في مُختلف القطاعات والمنشآت الحيوية بإمكانية الاستفادة من المزايا المتطورة التي توفرها هذه الحلول لتعزيز أنظمة الاتصالات المتخصصة من خلال دعم عملياتها.

ويعد جهاز تاكتيلون دابات من ايرباص هاتفاً ذكياً متوافقاً مع شبكات الجيل الرابع ومزوداً بنظام تيترا للاتصال اللاسلكي وتم تصميمه لتمكين المستخدمين من الانتقال تلقائياً بسلاسة بين شبكة التيترا وشبكة الجيل الرابع حسب نطاق التغطية المتاح في مختلف المناطق داخل الإمارة.

في حين تُقدم منصات تطبيقات تاكتيلون آغنت 500 و800 خدمة إرسال الرسائل النصية القصيرة وميزة «الضغط للتحدث» الآمنة مع إمكانية تحديد المواقع بدقة عالية، فضلاً عن إمكانية إرسال الرسائل الصوتية ومشاركة مقاطع الفيديو وغيرها من مهام الوسائط المتعددة، مما يُتيح إمكانية التواصل بين مُختلف الشبكات والأجهزة، لا سيما في حالات الطوارئ التي تتطلب الاستجابة السريعة والفورية للحدث في وقت قياسي أو مراقبة العمليات عن كثب.

كما يُمكن إدماج تاكتيلون آغنت ضمن شبكات تيترا اللاسلكية بشكل كامل من أجل تهيئة بيئة عمل هجينة فعالة. كما سيتيح نظام التايرا من ايرباص إمكانية الاتصال بين شبكتي التيترا والجيل الرابع بسهولة ويسر من خلال تطبيق تاكتيلون آغنت.

وقال منصور بوعصيبة: ترتكز شراكتنا مع ايرباص على أهدافنا المشتركة لتحسين عمليات الربط وتسهيل الاتصالات بين مختلف القطاعات التي تحتاج لهذا النوع من خدمات الاتصالات الآمنة والموثوقة لإنجاز المهام الحرجة والطارئة أو إدارة العمليات اليومية، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات إنقاذ الأرواح.

ومما لا شك فيه أن شركة ايرباص توفر العديد من حلول الاتصالات اللاسلكية والمتكاملة التي تتميز بملاءمتها للاحتياجات/ وتعمل على تمكين فرق الأمن والسلامة العامة من أداء مهامها في دبي ومختلف أنحاء الدولة أثناء الاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات.

كما ستحظى نداء من خلال تطبيق حلول ايرباص عبر شبكة الجيل الرابع الخاصة بها بفرصة للارتقاء بخدماتها من خلال تزويد جميع الجهات المعنية بخدمات الاتصالات المتخصصة والمتفوقة والفعالة.

من جانبه قال وليد لحود: تعود شراكتنا بالفائدة على الطرفين وتُجسد التزامنا الحقيقي بتقديم أفضل الحلول المتوفرة والمتوافقة مع المعايير والمواصفات العالمية لإنجاز المهام بشكل سلس وفعال لضمان أمن وسلامة دولة الإمارات وسكانها.

ونحرص في شركة ايرباص ومؤسسة نداء كجزء من مساعينا للوفاء بوعودنا والالتزام بها على الاستفادة من أفضل الحلول التقنية المتوفرة لدعم أنظمة الاتصالات الخاصة عبر توفير مزايا وحلول وتطبيقات مبتكرة. ونتطلع للمضي قدماً بشراكتنا مع مؤسسة نداء وتقديم كل ما هو متميز ومثمر وجديد.

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